Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ταξίδι στο Περιστέρι για την πρώτη αγωνιστική της Waterpolo League, επικρατώντας με 18-8 στο κολυμβητήριο της Χωράφας στην έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Οι Θεσσαλονικείς ξεκίνησαν με πολύ καλό ρυθμό τον αγώνα στο Περιστέρι, αποκτώντας διαφορά τεσσάρων γκολ (1-5). Η απόσταση αυτή διατηρήθηκε από τους αθλητές τους Θοδωρή Χατζηθεοδώρου έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (3-7).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Δικέφαλος του Βορρά ανέβασε ρυθμό και διεύρυνε το προβάδισμά του για να βάλει παράλληλα και τις βάσεις για τη νίκη. Αυτό το έπραξε εξαιρετική στην τέταρτη περίοδο, όταν με επιθετικό κρεσέντο και επιμέρους 7-3 κατάφερε να φτάσει σε διψήφια διαφορά τερμάτων. Το 18-8 υπέρ των φιλοξενούμενων ήταν το τελικό σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 2-2, 2-4, 3-7

