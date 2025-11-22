Ο Ολυμπιακός είχε ένα εύκολο μεσημέρι κόντρα στη Λάρισα, επικρατώντας με 36-7 στην αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Ένα γκολ μακριά από νέο ρεκόρ διαφοράς βρέθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε τη νίκη με 36-7 επί της Λάρισας. Οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν τη διαφορά του πρώτου ματς κόντρα στην ομάδα του κάμπου και με αγώνα λιγότερο ανέβηκαν στην κορυφή της Waterpolo League ανδρών.

Από το πρώτο οκτάλεπτο κιόλας, το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς έκανε ξεκάθαρο πως η υπόθεση νίκη είχε «ερυθρόλευκο» χρώμα. Οι Πειραιώτες όσο περνούσε ο αγωνιστικό χρόνος διεύρυναν το ματς, με τη Λάρισα να έχει τις στιγμές της.

Μετά από ένα απαιτητικό ματς στην Ευρώπη κόντρα στη Μλάντοστ όπου ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 14-13, ο Κροάτης προπονητής αποφάσισε να ξεκουράσει κάποιους παίκτες του. Αυτοί αντικαταστάθηκαν στην αποστολή από αθλητές της ακαδημίας, οι οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα για να έρθει αυτή η ευρεία νίκη για τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Τα οκτάλεπτα: 9-2, 8-2, 11-2, 8-1

Στην άλλη αναμέτρηση που διεξήχθη παράλληλα με το ματς στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, ο ΠΑΟΚ πήρε μία ευρεία νίκη κόντρα στο Περιστέρι. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν στην έδρα τους με 19-11 και πέτυχαν τη τρίτη σερί νίκη τους.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι το σύνολο του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου είχε τον απόλυτο έλεγχο από την αρχή έως το τέλος του ματς. Με καλές επιθέσεις και συνέπεια στην άμυνα ο ΠΑΟΚ ολοένα διεύρυνε το προβάδισμά του για να φτάσει στο τελικό 19-11.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 5-2, 5-2, 5-4

