Ο Παναιτωλικός απέσυρε τη συμμετοχή του από τη Water Polo League 2

Η αδυναμία οικονομικής στήριξης της ομάδας, έφερε και την απόφαση αποχώρησης του Παναιτωλικού από το πρωτάθλημα της Water Polo League 2, τι αναφέρει ο Ερασιτέχνης, αλλά και ο Κώστας Κοκκινάκης.

Μια προσπάθεια που άρχισε με υψηλές φιλοδοξίες, τελείωσε άδοξα, με την ομάδα πόλο ανδρών του Παναιτωλικού να αποσύρει τη συμμετοχή της από το πρωτάθλημα της Water Polo League 2.

Το τμήμα που κατέκτησε την άνοδο στη 2η τη τάξει εθνική κατηγορία, δεν θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα, εξ αιτίας της αδυναμίας να στηριχτεί οικονομικά η ομάδα,

Μια απόφαση που γνωστοποίησε ο Ερασιτέχνης Παναιτωλικός την Κυριακή (15/1), ξεκαθαρίζοντας πως «η οικονομική σταθερότητα και η βιωσιμότητα του συλλόγου αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες και δεν μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο» και διευκρινίζοντας πως «Ο Παναιτωλικός θα συνεχίσει να καλλιεργεί και να στηρίζει το άθλημα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα τμήματα υποδομής, στα οποία σήμερα συμμετέχουν 50 νεαροί αθλητές».

H ανακοίνωση του Ερασιτέχνη

«Ο Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ. βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει την απόσυρση της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης από το πρωτάθλημα της Water Polo League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση, η οποία ελήφθη έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση των δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί και αφού εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα περιθώρια. Μέχρι τελευταίας στιγμής κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η δυσάρεστη αυτή κατάληξη.

Ο Ερασιτέχνης Παναιτωλικός αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία ανάπτυξης της υδατοσφαίρισης στο Αγρίνιο, ανταποκρινόμενος θετικά στην πρόταση συμμετοχής του στην προσπάθεια δημιουργίας και καθιέρωσης του αθλήματος στην πόλη.

Κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο συγκροτήθηκαν τόσο η ανδρική ομάδα όσο και τμήματα υποδομής, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη της υδατοσφαίρισης υπό τη σκέπη του συλλόγου.

Η συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια απέφερε σημαντικά αποτελέσματα, με κορυφαία στιγμή την άνοδο της ανδρικής ομάδας από την Εθνική Κατηγορία στη Water Polo League 2, τη δεύτερη τη τάξει κατηγορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Ωστόσο, η συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα προϋπέθετε την εκπλήρωση συγκεκριμένων δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί από τη διαχειριστική ομάδα (management) του τμήματος υδατοσφαίρισης.

Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση του Παναιτωλικού Γ.Φ.Σ. επέδειξε υπομονή και εξάντλησε κάθε χρονικό περιθώριο αναμένοντας την υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων, αυτές τελικά δεν εκπληρώθηκαν.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η απόσυρση της ανδρικής ομάδας από το πρωτάθλημα αποτέλεσε τη μοναδική υπεύθυνη και ρεαλιστική επιλογή. Η σχετική απόφαση έχει ήδη γνωστοποιηθεί επισήμως στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Ο Ερασιτέχνης Παναιτωλικός είχε εξαρχής εκφράσει την πρόθεσή του να στηρίξει την προσπάθεια, στο μέτρο των οικονομικών και οργανωτικών δυνατοτήτων του. Ωστόσο, η οικονομική σταθερότητα και η βιωσιμότητα του συλλόγου αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες και δεν μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο.

Οφείλουμε να είμαστε απολύτως σαφείς σε αυτό: καμία αγωνιστική επιδίωξη, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν μπορεί να υπερισχύει της ευθύνης για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της συνέχειας ενός ιστορικού σωματείου όπως ο Παναιτωλικός.

Η απόσυρση της ανδρικής ομάδας δεν σηματοδοτεί το τέλος της υδατοσφαίρισης στον Παναιτωλικό.

Αντιθέτως, ο Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ. θα συνεχίσει να καλλιεργεί και να στηρίζει το άθλημα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα τμήματα υποδομής, στα οποία σήμερα συμμετέχουν 50 νεαροί αθλητές.

Τα τμήματα αυτά θα συνεχίσουν κανονικά τη δραστηριότητά τους και θα λάβουν μέρος στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, διατηρώντας ζωντανή την προοπτική της υδατοσφαίρισης στο Αγρίνιο.

Η επένδυση στη νέα γενιά αθλητών αποτελεί σταθερή επιλογή του Παναιτωλικού και τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί το μέλλον του αθλήματος στον σύλλογο».

Οι αιχμές Κοκκινάκη

Τα προβλήματα λειτουργίας που είχαν συσσωρευτεί δημοσιοποίησε τις τελευταίες ώρες ο Κώστας Κοκκινάκης, που είχε αναλάβει τη θέση του τεχνικού.

Το βράδυ της Κυριακής (15/11) με νέα του ανάρτηση αναφέρθηκε στην ύστατη προσπάθεια που δεν έφερε αποτέλεσμα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «...Εμείς, βέβαια, εδώ και δύο μήνες κάναμε κανονικά προπονήσεις, πληρώναμε κανονικά από την τσέπη μας τις βενζίνες και δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη αξίζει "συγχαρητήρια", γιατί κατάφερε να κοροϊδέψει μια ομάδα, μια ολόκληρη πόλη, αλλά και όλους εμάς που μείναμε χωρίς δουλειά».



