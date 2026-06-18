Παναιτωλικός: Ο Κοκκινάκης νέος προπονητής στη Water Polo League 2
Ο Παναιτωλικός νικώντας τη Νίκη Βόλου με 13-9 στον αγώνα μπαράζ, πανηγύρισε την άνοδό του στη Water Polo League 2 κι εκεί η ομάδα του Αγρινίου θα πορευτεί με προπονητή τον Κώστα Κοκκινάκη.
Ο πολύπειρος Κοκκινάκης, με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο (2008) και στο Λονδίνο (2012), είχε τη δική του σημαντική συμβολή ως παίκτης στην άνοδο του Παναιτωλικού και τώρα καλείται να οδηγήσει την ομάδα στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Water Polo League 2, διαδεχόμενος τον Ηλία Κατόπη, ο οποίος λόγω Λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων υποχρεώθηκε να αποχωρήσει.
H ανακοίνωση του Παναιτωλικού
«Ο Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ. ανακοινώνει την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας υδατοσφαίρισης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου από τον Κώστα Κοκκινάκη. Ο 51χρονος καταξιωμένος πολίστας συνέβαλε τα μέγιστα στην πορεία ανόδου στη Water Polo League 2 με το σκουφάκι του Παναιτωλικού την περασμένη σεζόν.
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Γεννημένος στις 9 Οκτωβρίου του 1975, έχει αγωνιστεί στις θέσεις του φουνταριστού και του αμυντικού. Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, συμμετέχοντας σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες.
Αγωνιζόμενος από το 1996 μέχρι το 2024 ανελλιπώς, υπήρξε από τους μακροβιότερους αθλητές στην κορυφαία κατηγορία του αθλήματος. Το παλμαρέ του περιλαμβάνει πρωτάθλημα και κύπελλα Ελλάδος, με τον Εθνικό Πειραιώς. ενώ έχει αναδειχθεί καλύτερος αμυντικός της Α1 κατηγορίας μία φορά.
Έχει αγωνιστεί σε ΟΦΗ, Εθνικό Πειραιώς (1995-2008), Πανιώνιο (2008-2011), Παναθηναϊκό (2011-2012), Νηρέα Λαμίας (2013-2014), Υδραϊκό (2014-2022) και ΑΕΚ (2022-2024), στην οποία διετέλεσε και προπονητής. Τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό.
Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».
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