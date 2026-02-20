Η ομάδα πόλο του Παναιτωλικού στο ιστορικό πρώτο εντός έδρας ματς επιβλήθηκε του Ν.Ο. Ιτέας με 31-3, μπροστά σε πάνω από 200 Αγρινιώτες. Εμφανής ανάγκη βελτίωσης στο ΔΑΚ.

Ο Παναιτωλικός συνεχίζει τις επιβλητικές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της εθνικής κατηγορίας ανδρών στο πόλο. Ο Τίτορμος στο ιστορικό πρώτο του εντός έδρας ματς επικράτησε του Ν.Ο. Ιτέας με 31-3 και πανηγύρισε τέταρτη διαδοχική νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, μπροστά σε περισσότερους από 200 φιλάθλους που δημιούργησαν στο ΔΑΚ Αγρινίου ατμόσφαιρα... «κλουβιού»!

Οι γηπεδούχοι έδειξαν από το πρώτο οκτάλεπτο τις διαθέσεις τους, καθώς προηγήθηκαν με 9-0, ενώ χαρακτηριστικό πως μέχρι το τέλος του τρίτου οκταλέπτου δεν είχαν δεχτεί καν γκολ (24-0)!

Φυσικά δεν... αρκεί μόνο η αγωνιστική υπεροχή του Παναιτωλικού (109-27 γκολ σε 4 αγωνιστικές) και η στήριξη του κόσμου, καθώς είναι εμφανέστατη η ανάγκη για ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις στο ΔΑΚ Αγρινίνου. Το κολυμβητήριο χρειάζεται βελτιωτικές εργασίες, τόσο για τη διεξαγωγή αγώνων υψηλότερου επιπέδου, όσο και για την καλλιέργεια του αθλήματος στην περιοχή.

Αξιοσημείωτο, πως η πριν το ματς η ομάδα του Ηλία Κατόπη κατέθεσε λευκά τριαντάφυλλα μπροστά από το σημείο όπου η Θύρα 6 είχε αναρτήσει το πανό «Νεάπολη Θύρα 6», στη μνήμη του 38χρονου φίλου της ομάδας Βάιου Μουτόπουλου, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή, με τους φιλάθλους να χειροκροτούν και να φωνάζουν συνθήματα.

Το επόμενο ματς του Παναιτωλικού θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή (22/2), στις 11:30, στο κολυμβητήριο Αγρινίου, κόντρα στον Νηρέα Πατρών.

Τα οκτάλεπτα: 9-0, 18-0, 24-0, 31-3

Η βαθμολογία του 6ου Ομίλου