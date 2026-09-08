Η ΚΟΕ αποφάσισε να διεξαγάγει νέα κλήρωση στο πρωτάθλημα στη Waterpolo League 2 ανδρών, έντονη αντίδραση του Παναιτωλικού, μετά την αλλαγή ομίλου.

Ανακατωσούρα στο πρωτάθλημα της Waterpolo League 2 ανδρών, με την Κολυμβητική Ομοσπονδία να ακυρώνει την κλήρωση του πρωταθλήματος της 10ης Ιουλίου και ανακοινώνει νέα κλήρωση για την Πέμπτη (10/9, 12:00).

Ο ΝΟ Λάρισας και ο Άρης Θεσσαλονίκης δήλωσαν αδυναμία συμμετοχής στο πρωτάθλημα, με τον ΝΟ Αλεξανδρούπολης και τον Μίλωνα να παίρνουν τη θέση τους.

Στην Ομοσπονδία αποφάσισαν να προχωρήσουν στη συμπλήρωση και κυρίως στην ανακατανομή των ομίλων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στον προγραμματισμό κάποιων ομάδων.

Ο Μίλων τοποθετήθηκε στο νότιο όμιλο και ο ΝΟ Αλεξανδρούπολης στο βόρειο, ενώ το αξιοπερίεργο είναι ότι ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών και η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών παρέμειναν στον βόρειο όμιλο.

Παναιτωλικός: «Η απόφαση νέας κλήρωσης προκαλεί σοβαρή οικονομική ζημιά»

Όμως πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Παναιτωλικού, που από το νότιο όμιλο βρέθηκε στο βόρειο! Απόφαση που ανατρέπει τον σχεδιασμό της νεοφώτιστης ομάδας του Αγρινίου, που έχει κάνει μια σοβαρή επένδυση στην ομάδα πόλο ανδρών.

Ο διοίκηση του συλλόγου με επιστολή της προς την ΚΟΕ, εκφράζει τον προβληματισμό της για την αλλαγή ομίλου, ζητώντας άμεσα διευκρινίσεις και ενημέρωση, τονίζοντας παράλληλα την οικονομική ζημιά που δημιουργεί η απόφαση της ομοσπονδίας.

Οι νέοι όμιλοι

Βόρειος Όμιλος : ΝΓΣ Ηρακλής, ΟΦΘ, ΝΑΟ Κέρκυρας, ΟΥΚ Βόλου, ΝΟ Πατρών, ΝΕ Πατρών, ΝΟ Αλεξανδρούπολης, Παναιτωλικός

: ΝΓΣ Ηρακλής, ΟΦΘ, ΝΑΟ Κέρκυρας, ΟΥΚ Βόλου, ΝΟ Πατρών, ΝΕ Πατρών, ΝΟ Αλεξανδρούπολης, Παναιτωλικός Νότιος Όμιλος: ΓΣ Ηλιούπολης, Ιωνικός, ΣΚ Ροή, Νηρέας Γέρακα, Μίλων, ΟΦΗ, ΝΟ Αγίου Νικολάου, ΠΕΚΕΒ.

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι 16 ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα είναι χωρισμένες σε δύο ομίλους, τον Νότιο και τον Βόρειο. Σε κάθε όμιλο όλες οι ομάδες θα αγωνισθούν με όλους σε αναμετρήσεις εντός και εκτός έδρας (από 14 αγωνιστικές). Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 22/11, ενώ η Α΄ Φάση θα ολοκληρωθεί στις 11/4.

Όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες των ομίλων, οι τέσσερις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα παίξουν στο Final-8 (23-25/4), με τις δύο πρώτες να εξασφαλίζουν την άνοδό τους στη Waterpolo League.

Από την άλλη πλευρά, οι ομάδες που θα καταλάβουν την 7η και την 8η θέση στον όμιλό τους θα αγωνισθούν χιαστί στα play out, σε δύο αναμετρήσεις (18/4 και 25/4), με τους ηττημένους να υποβιβάζονται στην Εθνική Κατηγορία Ανδρών.