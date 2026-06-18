Αλέξης Αλεξίου: «Ως ΑΕΚ στο πόλο αποτύχαμε συνολικά»

Ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε, αναφέρθηκε στην αποτυχία του οργανισμού να υποστηρίξει τα τμήματα πόλο ανδρών και γυναικών.

Ο πρέδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου στη συνολική συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε, παραδέχθηκε την αποτυχία συνολικά του οργανισμού αναφορικά με τις ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών του συλλόγου.

Παράλληλα εξέφρασε τον προβληματισμό του για το πώς κι αν το άθλημα θα συνεχίσει να υπάρχει στους κόλπους της Ερασιτεχνικής.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Αλεξίου είπε: «Το πόλο είναι ένα τμήμα στο οποίο ως ΑΕΚ αποτύχαμε συνολικά, δεν καταφέραμε να το βάλουμε στους κόλπους των ΑΕΚτζήδων, δυστυχώς δεν το αγκάλιασε και ο κόσμος, έγιναν κάποιες προσπάθειες από συγκεκριμένους ανθρώπους να φτιάξουν το τμήμα, δεν αρνήθηκα τότε την ίδρυση των τμημάτων, αυτό είναι ένα λάθος μου, θα έπρεπε τότε ίσως να πω "όχι".

Το πόλο είναι μια ειδική περίπτωση, θα πρέπει να επανεξετάσουμε το πώς και υπό ποιες συνθήκες θα λειτουργήσει, θεωρώ πως θα πρέπει να είναι μόνο σε αναπτυξιακό επίπεδο, υπήρχαν αγώνες που οι οπαδοί της ΑΕΚ ήταν ένας ή δύο, είναι εκτός περιοχής μας, εκτός εμβέλειάς μας, θα δούμε ξανά τι θα κάνουμε».