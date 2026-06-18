Αλεξίου για το βόλεϊ ανδρών της ΑΕΚ: «Πληρώνουμε παλιές αμαρτίες αλλά είμαστε κοντά στην εξυγίανση»

Το τμήμα του βόλεϊ ανδρών είχε την τιμητική του στην συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξη Αλεξίου με τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης να λέει πως πληρώνουν παλιές αμαρτίες και πως βρίσκονται κοντά στην εξυγίανση.

Ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου σε συνέντευξη Τύπου μίλησε για τα πάντα που αφορούν την Ένωση. Όπως ήταν φυσικό δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο βόλεϊ ανδρών, ένα τμήμα που έχει περάσει τόσα.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης ανέφερε πως το συγκεκριμένο τμήμα πληρώνει παλιές αμαρτίες και πως το χρέος έφτασε στο 1.200.000, ενώ πλέον μετά τις προσπάθειες που έγιναν έχει πέσει στα 450.000 και οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται κοντά στην εξυγίανση.

Αναλυτικά ανέφερε τα εξής: «Το ανδρικό βόλεϊ έχει μια μακρά ιστορία, η οποία συνδέεται άμεσα με τις οικονομικές δυνατότητες της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ.

Το 2013, μόλις αναλάβαμε είχαμε ανέβει από την Α2 στην Α1 κατηγορία και, λόγω της συμμετοχής μας στην κορυφαία κατηγορία, έπρεπε να περάσουμε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προκειμένου να ρυθμίσουμε τις οικονομικές μας εκκρεμότητες. Εκείνη την περίοδο τα χρέη ήταν σχετικά περιορισμένα.

Η Επιτροπή χορηγεί το απαραίτητο πιστοποιητικό συμμετοχής, αφού εξετάσει όλες τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που εκκρεμούν σε βάρος ενός σωματείου. Τότε, ωστόσο, αρκετές υποθέσεις δεν είχαν ακόμη εκδικαστεί. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο υποχρεώσεων, αλλά παράλληλα υπήρχαν εκκρεμότητες απέναντι σε παίκτες και προπονητές, οι οποίες ανέρχονταν περίπου στις 450.000 ευρώ.

Με μεγάλη δυσκολία αποφασίσαμε να διατηρήσουμε την ομάδα σε λειτουργία, να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις απέναντι στη λίγκα και να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες πληρωμές. Στη συνέχεια, όμως, άρχισαν να εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις και να ολοκληρώνονται υποθέσεις που μέχρι τότε βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.

Τελικά, το συνολικό ύψος των οφειλών είχε ξεπεράσει το 1.200.000 ευρώ. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των υποχρεώσεων έχει ήδη εξοφληθεί ή ρυθμιστεί μέσα από διακανονισμούς και πλέον έχει πέσει γύρω στα 450 χιλ. ευρώ».