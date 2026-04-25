Η πιο σημαντική στιγμή για το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας έφτασε. Τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 11.00 το πρωί ξεκινούν τα έργα ανακατασκευής του.

Νέα εποχή ξεκινά για το Ολυμπιακό κολυμβητήριο της Αθήνας στο Ζάππειο, καθώς τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη των εργασιών ανακατασκευής του που αποτέλεσαν πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σε αυτή την τόσο συμβολική στιγμή ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος έχει καλέσει την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, τα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και τις Εθνικές ομάδες πόλο, μαζί με κορυφαίους κολυμβητές, καθώς το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο που αναμένεται να είναι έτοιμο μετά από έναν χρόνο, θα φιλοξενεί τις Εθνικές ομάδες πόλο και κολύμβησης.

Οι δηλώσεις του Ισίδωρου Κούβελου

«Στόχος είναι το 2027 να φιλοξενούνται στο Ζάππειο οι Εθνικές ομάδες κολύμβησης και υδατοσφαίρισης. Θα προετοιμάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά που θα μας τιμήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας που αποτελεί τον αρωγό και στυλοβάτη του έργου και συνεισφέρει με ένα πολύ μεγάλο ποσό στην ανακατασκευή του χώρου. Με σύμμαχο την ΕΤΕ ξεκινάμε και θα ολοκληρώσουμε το έργο στην ώρα του».