Παρελθόν από τη Μπέρνλι αποτελεί ο Σκοτ Πάρκερ, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.

Χωρίς να έχουν καμία ελπίδα να παραμείνουν στην Premier League, η Μπερνλί ανακοίνωσε την παραίτηση του τεχνικού τους, Σκοτ Πάρκερ.

Μετά από μια χωρίς αμφιβολία ανευρη σεζόν, όπου η ομάδα δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστική στα σαλόνια της Premier League ο τεχνικός του συλλόγου όπως ήταν αναμενόμενο αποτελεί παρελθόν από τη Μπέρνλι. Μετά την ήττα κόντρα στη Μάντσετερ Σίτι (1-0) σβήστηκαν και μαθηματικά οι ελπίδες για την παραμονή με την ομάδα να βρίσκεται στην 19η και προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με συγκομιδη 20 βαθμών.

Να θυμίσουμε πως ο Άγγλος τεχνικός είχε αναλάβει την Μπέρνλι το καλοκαίρι του 2024 και μέτρησε 87 αγώνες στο τιμόνι της ομάδας και φυσικά μεγαλύτερο επίτευγμα η άνοδος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας: «Οι Clarets επιβεβαιώνουν την αποχώρηση του προπονητή Ο Σκοτ Πάρκερ αποχώρησε από τη θέση του προπονητή της Μπέρνλι κατόπιν κοινής συμφωνίας. Μετά την επιβεβαίωση του υποβιβασμού της ομάδας από την Πρέμιερ Λιγκ την περασμένη εβδομάδα, ο Πάρκερ και η διοίκηση πραγματοποίησαν συζητήσεις και συμφώνησαν από κοινού ότι η θητεία του στο Turf Moor θα έληγε. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Turf Moor, ο Parker οδήγησε τους Clarets σε μια σεζόν που έσπασε κάθε ρεκόρ το 2024/25, εξασφαλίζοντας την άνοδο του Burnley από το Championship στην Premier League, με μια σειρά 33 αγώνων χωρίς ήττα, διατηρώντας 30 clean sheets. Ο σύλλογος θα ήθελε να εκφράσει τις ειλικρινείς ευχαριστίες του στον Scott για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη συμβολή του. Αποχωρεί με το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων όσων συνδέονται με τον Burnley Football Club. Ο Mike Jackson, με την υποστήριξη του υπάρχοντος τεχνικού επιτελείου, θα αναλάβει προσωρινά την ευθύνη για τα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια των Clarets στην Premier League, ξεκινώντας με τον εκτός έδρας αγώνα της Παρασκευής εναντίον της Leeds United. Η διαδικασία διορισμού νέου μόνιμου προπονητή εν όψει της σεζόν 2026/27 έχει ήδη ξεκινήσει».

Scott Parker has left his position as Head Coach of Burnley Football Club by mutual consent. April 30, 2026

Όσον αφορά το μέλλον της ομάδα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Στίβεν Τζέραρντ είναι το επικρατέστερο όνομα για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.