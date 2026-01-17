Καμπάνια: «Η Ιταλία ως αουτάιντερ απέναντι στην Ελλάδα και την Κροατία»

Για την Ιταλία τώρα αρχίζουν τα δύσκολα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, με τον Σάντρο Καμπάνια να χαρακτηρίζει αουτσάιντερ το ανανεωμένο του συγκρότημα στα παιχνίδια με την Ελλάδα και την Κροατία.

Η ανανεωμένη εθνική ομάδα της Ιταλίας εκμεταλλευόμενη το βατό πρόγραμμα πέρασε με τρεις νίκες στη β' φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ενώ στην πρεμιέρα του Στ' Ομίλου έχοντας σκαμπανεβάσματα στο παιχνίδι της, νίκησε τη Γεωργία 16-14 και μαζί με την Ελλάδα βρίσκονται στους εννέα βαθμούς.

Η Ιταλία έχει τώρα μπροστά της τα δύο πρώτα δύσκολα τεστ, με την εθνική ομάδα τη Δευτέρα (19/1) και την Κροατία την Τετάρτη (21/1) για να δει αν θα είναι στα ημιτελικά.

Η «Σετεμπέλο» έχει δυο ευκαιρίες για την πρόκριση, αν ηττηθεί από την Ελλάδα, θα παίξει την πρόκριση με την Κροατία. Ο Σάντρο Καμπάνια στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τη Γεωργία, τόνισε πως το νεανικό του συγκρότημα θα έχει τον ρόλο του αουτσάιντερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του τεχνικού από τη Σικελία: «Σήμερα το μόνο που είχε σημασία ήταν η νίκη, πήραμε τους τρεις βαθμούς μέσα από ένα δύσκολο παιχνίδι, κάτι που δεν είναι κακό για μένα, επειδή πρόκειται για μια νεαρή ομάδα όπως η δική μας, που πρέπει να μάθει να υποφέρει. Ειδικά όταν στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια αντιμετωπίσαμε ομάδες που δεν ήταν κορυφαίας κατηγορία, και οι εύκολες νίκες μπορούν να μας οδηγήσουν σε λάθος συμπεράσματα.



Το γεγονός ότι απέναντι στη Γεωργία κάναμε λάθη, για δύο οκτάλεπτα δεν είχαμε ρυθμό, μετά ξεφύγαμε και μετά επέστρεψαν, όλα αυτά μου δίνουν τροφή για σκέψη σχετικά με το πού μπορούμε ακόμα να βελτιωθούμε, επειδή παιχνίδι με το παιχνίδι ανεβάζαμε το επίπεδο παιχνιδιού μας. Σήμερα δεν ήταν έτσι, αλλά το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε και το κάναμε. Είμαι χαρούμενος για τα παιδιά, και τώρα ως αουτσάιντερ θα παίξουμε δύο παιχνίδια με την Ελλάδα και την Κροατία που είναι η ομορφιά του αθλήματός μας. Θα είναι υπέροχο να παίξουμε μαζί τους. Έχουμε κάθε ευκαιρία να τα πάμε όχι μόνο καλά, αλλά πολύ καλά».

