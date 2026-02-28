Πετράκης: «Γράφουμε το δικό μας όνομα στην ιστορική επάνοδο του Ηρακλή»
Ο Ηρακλής πανηγυρίζει την επιστροφή του στη Stoiximan Super League μετά από εννιά χρόνια, με τον «Γηραιό» να επικρατεί με 0-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας και να εξασφαλίζει την άνοδο.
Μετά το παιχνίδι ο τεχνικός της ομάδας, Γιώργος Πετράκης υπογράμμισε στο Action 24:
«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γράφουμε το δικό μας όνομα ξεχωριστά σε αυτή την ιστορική επάνοδο του Ηρακλή εκεί που ανήκει. Η ιστορία γράφεται. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Δείξαμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, είχαμε μεγάλη πίστη, όλοι έκαναν το καλύτερο δυνατό. Εισπράξαμε αυτό που δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε εδώ».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.