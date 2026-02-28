Πετράκης: «Γράφουμε το δικό μας όνομα στην ιστορική επάνοδο του Ηρακλή»

Περήφανος για τη δουλειά όλων στον Ηρακλή ο Γιώργος Πετράκης μετά την εξασφάλιση της ανόδου.

Ο Ηρακλής πανηγυρίζει την επιστροφή του στη Stoiximan Super League μετά από εννιά χρόνια, με τον «Γηραιό» να επικρατεί με 0-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας και να εξασφαλίζει την άνοδο.

Μετά το παιχνίδι ο τεχνικός της ομάδας, Γιώργος Πετράκης υπογράμμισε στο Action 24:

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γράφουμε το δικό μας όνομα ξεχωριστά σε αυτή την ιστορική επάνοδο του Ηρακλή εκεί που ανήκει. Η ιστορία γράφεται. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Δείξαμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, είχαμε μεγάλη πίστη, όλοι έκαναν το καλύτερο δυνατό. Εισπράξαμε αυτό που δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε εδώ».