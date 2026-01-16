Η νεοσύστατη ομάδα πόλο του Παναιτωλικού θα δώσει το Σάββατο (17/1) το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ιστορίας της, με αντίπαλο τον Νηρέα Πάτρας.

Ο Παναιτωλικός είναι έτοιμος για τις... πισίνες. Το νεοσύστατο τμήμα πόλο θα δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ιστορίας του, καθώς θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (17/1, 17:30) τον Νηρέα στην Πάρτα, για την 1η αγωνιστική της Εθνικής Κατηγορίας, με τους φίλους των Καναρινιών, να αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο κολυμβητήριο «Αντώνιος Πεπανός»

Ενόψει της πρεμιέρας ο προπονητής Ηλίας Κατόπης και ο πολύπειρος αθλητής Κώστας Κοκκινάκης έστειλαν μήνυμα ανόδου στην Α2.

Η σχετική ανάρτηση του Παναιτωλικού

Το τμήμα υδατοσφαίρισης του Παναιτωλικού αύριο Σάββατο 17 Ιανουαρίου θα δώσει τον πρώτο επίσημο αγώνα της ιστορίας του.

Αντίπαλος ο Νηρέας Πατρών. Το ματς θα διεξαχθεί στο "Αντώνιος Πεπανός", στις 17:30.

Με αφορμή την έναρξη της σεζόν, ο προπονητής μας, Ηλίας Κατόπης, δήλωσε:

«Ο Παναιτωλικός γράφει μία νέα σελίδα στην ιστορία του, καθώς η ομάδα υδατοσφαίρισης του συλλόγου συμμετέχει για πρώτη φορά σε πρωτάθλημα. Πρόκειται για σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του τμήματος που δημιουργήθηκε με μεθοδική δουλειά, οργάνωση και αγάπη για το άθλημα, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί στα εθνικά πρωταθλήματα. Η ομάδα αποτελείται από αθλητές με διάθεση, αγωνιστικό πάθος και πίστη στις δυνατότητές τους. Από την πρώτη κιόλας χρονιά οι στόχοι είναι ξεκάθαρα υψηλοί.

Κύριος στόχος του Παναιτωλικού είναι η άνοδος στην Α2 Κατηγορία, επιβεβαιώνοντας ότι η παρθενική συμμετοχή δεν έχει απλώς εκπαιδευτικό χαρακτήρα αλλά συνοδεύεται από αγωνιστικές φιλοδοξίες. Στον Παναιτωλικό επικρατεί αισιοδοξία, αποφασιστικότητα και όλοι είναι έτοιμοι να εκπροσωπήσουν επάξια τον σύλλογο και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε αγωνιστική. Η φετινή πορεία αποτελεί την αρχή ενός μακροπρόθεσμου πλάνου, με στόχο τη σταθερή πρόοδο και την καθιέρωση της ομάδας υδατοσφαίρισης σε υψηλό επίπεδο».

Ο διακεκριμένος και πολύπειρος αθλητής της ομάδας μας, Κώστας Κοκκινάκης, ανέφερε:

«Η αλήθεια είναι πως δεν είχα σκοπό να παίξω σε κάποια ομάδα. Με πήρε ο Χρήστος ο Μπετχαβάς στην αρχή του καλοκαιριού και μου είπε πως ο Παναιτωλικός θέλει να ξεκινήσει ομάδα υδατοσφαίρισης, με στόχο να ανέβει κατηγορία και με ρώτησε αν θα ήθελα να παίξω. Η γνωριμία που είχα παλιότερα με το Χρήστο και η διαβεβαίωση ότι πίσω από την ομάδα υπάρχουν σοβαροί παράγοντες που θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα και να αναπτύξουν το άθλημα στο Αγρίνιο, οι παίκτες και ο προπονητής που τους πλαισιώνουν και που τους περισσότερους τους γνωρίζω από την θητεία τους στην Α1 ήταν παράγοντες με έκαναν να το σκεφτώ σοβαρά. Βέβαια, ο κυριότερος λόγος ήταν πως η σύντροφός μου είναι από την Αμφιλοχία!

Ξεκινάει το πρωτάθλημα, δεν γνωρίζουμε τις ομάδες όμως έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας και θεωρώ πως εύκολα ή δύσκολα θα πάρουμε νίκες. Όσο περνάει ο καιρός σίγουρα θα γινόμαστε καλύτεροι. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που διεκδικούν άνοδο στην Α2, ελπίζω στο τέλος να είμαστε κάποια από αυτές που θα γιορτάσει».

Έκλεισε το ρόστερ με Καρακάση

Λίγο πριν το παρθενικό ματς του τμήματος ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την τελευταία του μεταγραφή, καθώς απέκτησε τον έμπειρο περιφερειακό Νίκο Καρακάση.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Το τμήμα πόλο του Παναιτωλικός ΓΦΣ μετρά αντίστροφα για την παρθενική του εμφάνιση στις πισίνες (το προσεχές Σάββατο στις 17:30 στην Πάτρα).

Το ρόστερ «κλείνει» με την προσθήκη του Αγρινιώτη -γεγονός που έχει την σημασία του- Νίκου Καρακάση.

Ο Νίκος είναι 30 ετών και έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Πανιώνιο, Ν.Ο. Χίου, Παναθηναϊκό, Α.Ο. Παλαιού Φαλήρου και Ν.Ε. Πατρών.

Μαζί του στην ομάδα μας εντάσσεται και ο αδερφός του Χρήστος».