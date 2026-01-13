Αιμοδοσία στα γραφεία της ΚΟΕ, στη μνήμη του Αδαμάντιου Μαντή

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών της ΚΟΕ διοργανώνει αιμοδοσία στη μνήμη του αδικοχαμένου Αδαμάντιου Μαντή, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 21 ετών σε τροχαίο.

Έχουν περάσει επτά και πλέον χρόνια από τις 3 Νοεμβρίου 2019, όταν ο Αδαμάντιος Μαντής είδε το νήμα της ζωής του να κόβεται ξαφνικά σε ηλικία μόλις 21 ετών σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Ο Άνταμ Μαντής ήταν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα για την ελληνική υδατοσφαίρισης στη θέση του τερματοφύλακα, έχοντας κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2015 στο Μπακού.

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, δημιουργήθηκε για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του και στο πλαίσιο αυτό η ΚΟΕ διοργανώνει αιμοδοσία για την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρες 09.30-13.30.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΚΟΕ, Λεωφόρος Συγγρού 236, Καλλιθέα.

Η ανακοίνωση της κολυμβητικής ομοσπονδίας

«Η μνήμη γίνεται προσφορά. Ο αθλητισμός γίνεται ανθρωπιά.

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, δημιουργήθηκε για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του αθλητή μας Άνταμ Μαντή που συνεχίζει να προσφέρει ζωή μέσα από μια πράξη αγάπης

Να ενισχύσει την εθελοντική αιμοδοσία και να στηρίξει ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Σώσε ζωές, δώσε ελπίδα»