Οι Στεφανία Σάντα, Αθηνά Γιαννοπούλου και Μαρία Πάτρα δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή της εθνικής ομάδας γυναικών στη Ρώμη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία.

Χωρίς τρία βασικά στελέχη της θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα πόλο γυναικών στη Ρώμη για κοινή προετοιμασία με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας (26/1 - 5/2).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης άφησε εκτός αποστολής τη Στεφανία Σάντα, την Αθηνά Γιαννοπούλου, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού και είναι αμφίβολες για το ευρωπαϊκό, καθώς και τη Μαρία Πάτρα, που ταλαιπωρείται από ίωση και οι οποίες είχαν σημαντικό μερίδιο στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Δεκαεπτά παίκτριες θα αναχωρήσουν την Πέμπτη (8/1) για την «αιώνια» πόλη για προπονήσεις με την ιταλική εθνική ομάδα, με την επιστροφή της να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 11 Ιανουαρίου.

Θα συνεχίσει την προετοιμασία της στην Ελλάδα και το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου θα βρεθεί στην Ουγγαρία για κοινή προετοιμασία με την εθνική ομάδα της χώρας, ενώ για τη νήσο Μαδέιρα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα ταξιδέψει στις 25 Ιανουαρίου.

Η Ελλάδα στην πρώτη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος θα αγωνιστεί στον Α' Όμιλο, με αντιπάλους τη Γαλλία, τη Σλοβακία και τη Γερμανία.

Oι κλήσεις του Παυλίδη

Αφροδίτη Μπιτσάκου (Άλιμος), Ελένη Γρηγοροπούλου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα (Γλυφάδα), Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία Τζούρκα (Εθνικός), Ευαγγελία Καρύτσα, Νεφέλη Κρασσά, Έλενα Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού (Βουλιαγμένη), Ντένια Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά (Ολυμπιακός) και Ελευθερία Πλευρίτου (Φερεντσβάρος).