O Γκίλλας ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2028

Ο Νίκος Γκίλλας ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ένας παίκτης με τεράστια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια ο Νίκος Γκίλλας, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το σκουφάκι του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2027-2028.

Ο 22χρονος περιφερειακός από τη Χίο και βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας, αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό τον Ιούνιο του 2021 και τώρα ανανέωσε τη συνεργασία του με τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Γκίλλα. Ο διεθνής περιφερειακός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η δήλωση του Νίκου Γκίλλα: "Με μεγάλη μου χαρά, ανανέωσα τη συνεργασία μου με τον Ολυμπιακό. Το όνειρό μου να συνεχίσω την καριέρα μου στην ομάδα της καρδιάς μου, έγινε πραγματικότητα!

Μίλησα με τη διοίκηση και τον πρόεδρο, μου παρουσίασαν το πρότζεκτ για τα επόμενα χρόνια, το οποίο με ικανοποίησε σε απόλυτο βαθμό και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι μέρος του. Ο Ολυμπιακός είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και βάσει του πλάνου που μου παρουσιάστηκε, θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί».