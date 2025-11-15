Ο ΠΑΟΚ πήρε μαζί του τα Χανιά στην επόμενη φάση του Conference Cup

Ο ΠΑΟΚ νίκησε την ολλανδική Λέιντεν με 21-16 και μαζί με τα Χανιά προκρίθηκαν από τον 4ο όμιλο των προκριματικών στην επόμενη φάση του Conference Cup γυναικών.

Το ιδανικό σενάριο βγήκε για τον ΠΑΟΚ και τα Χανιά, που εξασφάλισαν τα δύο εισιτήρια πρόκρισης στον επόμενο γύρο του Conference Cup γυναικών, από τον 4ο προκριματικό όμιλο στη Μάλτα.

Ο ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι με 37 γκολ, νίκησε την ολλανδική Λέιντεν με 21-16, διπλασίασε τις νίκες του και παράλληλα τσέκαρε την πρόκριση και για τα Χανιά, που νωρίτερα είχαν νικήσει τη γηπεδούχο Σίρενς με 12-7.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφθασε στους έξι βαθμούς, τα Χανιά στους πέντε, μετά το δίποντο νίκης επί της Λέιντεν στην πρεμιέρα και πλέον οι ελληνικές ομάδες την Κυριακή (16/11, 15:30) θα παίξουν για την 1η θέση.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά, καθώς προηγήθηκε 6-0 και 8-2 στο 1ο οκτάλεπτο. Η διαφορά ανέβηκε στα επτά γκολ στο 2ο οκτάλεπτο (9-2, 10-3, 11-4) και το ημίχρονο να κλείνει στο 14-7.

Η ολλανδική ομάδα μείωσε σε 17-13 και 18-13 στο 3ο οκτάλεπτο, πλησίασε στο 18-16, 6:37 πριν από το τέλος, όμως ο Δικέφαλος δεν δέχθηκε άλλο γκολ, φθάνοντας στο τελικό 21-16.

Τα οκτάλεπτα: 8-2, 6-5, 4-7, 3-2

ΠΑΟΚ (Πάνος Βέργος): Σαλέχ, Αρίμα 4, Τζελέπη, Σ. Καρυπίδου 3, Μαρτζούκου, Γραικού 2, Φλώρου, Μπερίκου 1, Κολτσίδα, Ούρα 6, Σαουλίδη, Νησιώτη, Η. Καρυπίδου 5, Χάνγκερφορντ .

Η βαθμολογία