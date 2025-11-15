Άνετη η 2η νίκη για τα Χανιά στο Conference Cup

Τα Χανιά νικώντας τη Σίρενς από τη Μάλτα με 12-7, έκαναν το δύο στα δύο στον 4ο προκριματικό όμιλο του Conference Cup γυναικών.

Αυτή τη φορά τα Χανιά είχαν εύκολη αποστολή απέναντι στη γηπεδούχο Σίρενς, επικράτησαν με 12-7, πετυχαίνοντας τη 2η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στον Δ' όμιλο της προκριματικής φάσης του Conference Cup, που φιλοξενείται στη Μάλτα.

Η ομάδα της Κρήτης προηγήθηκε με 6-0 στα μισά της β' περιόδου και διατηρώντας ανάλογες διαφορές, έφθασε στο τελικό 12-7.

Έφθασε στους πέντε βαθμούς κι αν ο ΠΑΟΚ πάρει τη νίκη απέναντι στην ολλανδική Λέιντεν, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη 2η αγωνιστική, τότε οι δυο ελληνικές ομάδες θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση και την Κυριακή (16/11, 15:30) θα παίξουν για την 1η θέση.

Τα οκτάλεπτα: 0-3, 3-5, 1-3, 3-1.

ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 5, Στρατηδάκη 1, Κώτσια 1, Πάτερου 2, Φράγγου, Νιαρχάκου 2, Πασβαντή, Βούλγαρη



