Πρώτος και καλύτερος ο Πανιώνιος στον όμιλο του Conference Cup
Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε με το απόλυτο την παρουσία του στον Β΄ όμιλο της Α΄ προκριματικής φάσης του Conference Cup, που φιλοξένησε στη Νέα Σμύρνη.
Οι «κυανέρυθροι» νικώντας την Μπούντβα από το Μαυροβούνιο με 16-13 έκαναν το τρία στα τρία και πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση από την 1η θέση στον όμιλο.
Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας η Τενερίφη νίκησε τους Γουάιτ Σερκς από τη Γερμανία με 22-11 κι από τη 2η θέση πέρασε επίσης στην επόμενη φάση.
Tα οκτάλεπτα: 6-4, 4-3, 4-4, 2-2.
Πανιώνιος (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Οδ. Καρατζάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Σπ. Καρατζάς, Παπάκος 2, Σουζούκι, Ανδρ. Μπιτσάκος 5, Τακάτα, Ανδριανόπουλος 1, Γούνας 6, Κουκούνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Τρασάι.
Η τελική βαθμολογία
- 1.Πανιώνιος 9
- 2.Τενερίφη 5
- 3.Μπούντβα 4
- 4.Γουάιτ Σερκς 0
Αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ
Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός συνέχειας στη διοργάνωση, μετά την ήττα από τη Χόνβεντ με 15-8 στην Ουτρέχτη. Ένα αποτέλεσμα που έφερε τον ΠΑΟΚ στην 3η θέση στον Α' Όμιλο της 1ης προκριματικής φάσης.
Τα οκτάλεπτα: 4-4, 5-1, 3-2, 3-1.
ΠΑΟΚ (Χατζηθεοδώρου: Βεκρής, Μπέγκο 1, Μανθογιάννης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης 1, Χονδροκούκης 2, Ντέλιτς 3, Μπιτσάκος, Γραμματικός, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης 1.
Η τελική βαθμολογία
- 1.Ποζίλιπο Νάπολι 8
- 2.Χόνβεντ 7
- 3.ΠΑΟΚ 3
- 4.Ουτρέχτη 0
