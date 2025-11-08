Ο Εθνικός μετρά μόνο νίκες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πλέον, μετά το εκτός έδρας 17-6 επί της Λιλ στην πρεμιέρα του στο Euro Cup.

Ο Εθνικός ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία του στο Εuro Cup, με τον πειραϊκό σύλλογο να νικά τη Λιλ στην έδρα της με 17-6 στην πρεμιέρα της φάσης των «12» του Euro Cup γυναικών.

Με την Αμερικανίδα, Τζόρνταν Ράνεϊ να κάνει το ντεμπούτο της με τον Εθνικό, η ελληνική ομάδα άρχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στον Α' όμιλο, όπου συμμετέχει και η ολλανδική Πόλαρ Μπέαρς.

Ο Εθνικός ξεχώρισε για την παραγωγικότητά του στην επίθεση, καθώς 10 παίκτριες βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα, με την Ανδρονίκη Καραγιάννη να σκοράρει τέσσερις φορές. Παράλληλα, συνέχισε το σερί νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη και τη 2η αγωνιστική (29/11) θα φιλοξενήσει την Πόλαρ Μπέαρς στον Πειραιά.

Tα οκτάλεπτα: 0-5, 2-3, 1-3, 3-6.

Eθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 4, Τσιουγκρή 1, Οικονόμου 2, Μαμόγλου 2, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 1, Σταυρίδου 2, Κανετίδου 2, Ιόλη Μπενέκου 1, Κοντογιάννη, Μπεκρή, Ράνεϊ 1