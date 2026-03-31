Σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον η Εθνική Κ19 αναδείχθηκε ισόπαλη με 2-2 απέναντι στη Σουηδία, με τον Μύθου να σημειώνει δύο τέρματα.

Η Εθνική Ελλάδας των Νέων δεν είχε κάποιο βαθμολογικό κίνητρο στην αναμέτρηση με την αντίστοιχη της Σουηδίας στη Φρανκφούρτη. Αμφότερες δεν είχαν ελπίδες πρόκρισης, έχοντας γνωρίσει τον αποκλεισμό από τα τελικά του Euro U19.

Η Εθνική Νέων έφυγε με το ισόπαλο 2-2, με τον Μύθου να είναι ο πρωταγωνιστής σκοράροντας δύο τέρματα. Ο Άροφ στο 12' άνοιξε το σκορ για τη Σουηδία, με τον Μύθου να απαντάει στο 36' ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ο Όμαν στο 65' έβαλε μπροστά στο σκορ ξανά τους Σουηδούς, με τον Μύθου να σκοράρει ξανά στο 73' για το τελικό 2-2. Η Ελλάδα έκλεισε τον όμιλο με δύο ισοπαλίες (με Σουηδία και Αυστρία) και μια ήττα από τη Γερμανία.

Σουηδία Κ19: Πέρσον, Όμαν, Πέρσον, Χαλίλιν, Σάντμπεργκ, Νόρντβαλ, Νόρντιν (57' Γκάιγκερ), Άρχοβ, Μποζίτσεβιτς, Άντερσον(68' Όπονγκ), Λιουνγκβιστ(68΄Καψιμάλης)

Ελλάδα Κ19: Καλτσάς, Τσιότας, Ντούνγκα, Ογκιεμπάντε, Ψυρόπουλος, Καλοσκάμης, Ελευθεριάδης (86΄Ζέκα), Σαρρής, Χαρούπας (60' Τσίγκας), Μπώκος (69΄Παπανικόπουλος), Μύθου

Η τελική βαθμολογία

1. Γερμανία 7

2. Αυστρία 4

3. Ελλάδα 2

4. Σουηδία