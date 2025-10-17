Στο Σίδνεϊ θα φιλοξενηθεί η τελική φάση των αγώνων του World Cup σε άνδρες και γυναίκες, όπως έκανε γνωστό η World Aquatics...

Από τις 20 έως τις 26 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η τελική φάση του World Cup ανδρών και γυναικών, όπως ανακοίνωσε η World Aquatics. Έτσι οι οκτώ καλύτερες ομάδες ανδρών και γυναικών, οι οποίες θα περάσουν από την προκριματική φάση (7-12 Απρίλιου) θα διεκδικήσουν τον τίτλο του World Cup στην πόλη της Αυστραλίας

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι η κάτοχος του τίτλου στις γυναίκες, αφού αναδείχθηκε κυπελλούχος κόσμου τον περασμένο Απρίλιο, στο Τσενγκντού της Κίνας, ενώ η αντίστοιχη ομάδα των ανδρών ήταν φιναλίστ, χάνοντας στον τελικό της Ποντγκόριτσα από την Ισπανία.

Η ιστοσελίδα της World Aquatics φιλοξενεί και δηλώσεις της αρχηγού της εθνικής γυναικών, Ελευθερίας Πλευρίτου, η οποία αναφέρει:

«Ως νυν κάτοχοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είμαστε ενθουσιασμένες που ξεκινάει μια ακόμα σεζόν με διοργανώσεις υψηλού επιπέδου. Το Σίδνεϊ κρύβει απίστευτες αναμνήσεις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. Είμαστε έτοιμες να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε αγώνα στο δρόμο για το Σίδνεϊ».

Το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η World Aquatics

7-12 Απριλίου: World Cup - Division 1 (Ανδρών)

7-12 Απριλίου: World Cup - Division 2 (Ανδρών)

21-26 Απριλίου: World Cup - Division 2 (Γυναικών)

1-6 Μαϊου: World Cup - Division 1 (Γυναικών)

27 Ιουνίου-4 Ιουλίου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων Κ18

20-26 Ιουλίου: World Cup Finals (Ανδρών & Γυναικών)

25 Ιουλίου-7 Αυγούστου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων/Κορασίδων Κ16

16-23 Αυγούστου: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων Κ18

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube