Η Εθνική ομάδα πόλο νεανίδων γνώρισε την πρώτη ήττα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα από την Ισπανία με σκορ 13-9, με το παιχνίδι κόντρα στο Ισραήλ να γίνεται αρκετά κρίσιμο...

Η Εθνική ομάδα πόλο νεανίδων δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γνωρίζοντας την ήττα από την Ισπανία με 13-9 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.

Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα στο ντέρμπι του Β' ομίλου απέναντι στην Ισπανία δεν κατάφερε να παρουσιαστεί αντάξιο των απαιτήσεων, «πληρώνοντας» την αφλογιστία του σε κρίσιμα σημεία. Πιο συγκεκριμένα, αν και η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε καλά, η συνέχεια αποδείχθηκε δύσκολη. Οι νεαρές αθλήτριες δεν κατάφεραν να βρουν για 11 λεπτά τ' αντίπαλά δίχτυα με συνέπεια η Ισπανίδες να ξεφεύγουν για πέντε γκολ (9-4).

Αν και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο προβάδισμα της ομάδας από την Ιβηρική, δεν κατάφερε να πάρει κάτι θετικό μειώνοντας απλά κατά ένα γκολ τη διαφορά για το τελικό 13-9.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-2, 3-1, 4-4

Ελλάδα (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 1, Μαρίνου, Μπίκου 1, Δρακωτού 1, Ελμισιάν, Κλαψιανού, Κρασσά 2, Σταυρίδου 1, Μπιτσάκου 2, Ντούλη, Σαλταμανίκα 1, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

Επόμενη αγωνιστική για την Εθνική ομάδα πόλο νεανίδων είναι προγραμματισμένη την Τετάρτη (3/9) στις 17:30 απέναντι στο Ισραήλ.