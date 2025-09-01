Επιβλητική πρεμιέρα η εθνική ομάδα στο ευρωπαϊκό νεανίδων

Η εθνική ομάδα νεανίδων νίκησε την Κροατία με 20-15 στην πρεμιέρα της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 της Μάλτας.

Η εθνική ομάδα πόλο νεανίδων άρχισε με επιβλητική νίκη επί της Κροατίας με 20-15 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας.



Η Ελλάδα με σερί 6-0 ξέφυγε με 6-1, έκλεισε το ημίχρονο στο 13-4, σταθεροποίησε τη διαφορά σε αυτά τα επίπεδα, με την Κροατία να μειώνει στο τελευταίο οκτάλεπτο τη διαφορά στο τελικό 20-15.

H εθνική ομάδα την Τρίτη (2/9, 15:30) θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, για την πρώτη θέση στον όμιλο, μιας και οι δυο ουσιαστικά έχουν εξασφαλίσει την απευθείας πρόκρισή τους στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Στο άλλο παιχνίδι του Β' ομίλου η Ισπανία νίκησε το Ισραήλ με 24-5.



Τα οκτάλεπτα: 4-1, 9-3, 6-5, 1-6.



Ελλάδα (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 3, Κουνδουράκη, Μπίκου 2, Δρακωτού 4, Ελμισιάν 2, Κλαψιανού, Κρασσά 5, Σταυρίδου 1, Μπιτσάκου 3, Ντούλη, Σαλταμανίκα, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.



