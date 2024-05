Οι ΗΠΑ θα βασιστούν στο Παρίσι, για το 4ο διαδοχικό χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, στην ομάδα που επέστρεψε στην παγκόσμια κορυφή τον Φεβρουάριο στην Ντόχα.

Η εθνική ομάδα γυναικών των ΗΠΑ θα παρουσιαστεί ανανεωμένη στο Παρίσι, όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Ανταμ Κρικόριαν ανακοίνωσε τη 13άδα που θα αγωνιστεί στο «Παρίσι 2024» και θα στοχεύσει στο 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο, κάνοντας πρεμιέρα απέναντι στην Ελλάδα, στις 27 Ιουλίου στο Paris Aquatics Centre.

Μόλις έξι παίκτριες βρίσκονται στις επιλογές του Κρικόριαν από την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, ενώ πέντε από αυτές ήταν και στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016.

Oυσιαστικά είναι η ομάδα που επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου, μετά το διάλειμμα στη Φουκουόκα, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ντόχα τον περασμένο Φεβρουάριο.

Πρώτη και καλύτερη η μεγάλη αρχηγός, η 31χρονη Μάγκι Στέφενς, που έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία, φθάνοντας σε ένα 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο, κάτι που δεν έχει πετύχει καμία χώρα σε άνδρες και γυναίκες σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Ξέρω αυτή την ομάδα καλύτερα από όλους και δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε Ολυμπιονίκες, είμαστε εδώ για να είμαστε Ολυμπιονίκες» δήλωσε στην ειδική παρουσίαση της ομάδας στο Λος Άντζελες, η Στέφενς.

Τα μεγάλα επιθετικά όπλα παραμένουν οι Φάταλ, Τζιλκράιστ (MVP στο Τόκιο) και Μούσελμαν.

Στη θέση των αμυντικών θα είναι η 27χρονη Τζόρνταν Ράνεϊ, με θητεία στον Ολυμπιακό, που μετρά τρία χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά θα παίξει για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως και η 18χρονη Έμιλι Άουσμους.



Νέα πρόσωπα και στον φουνταριστό με την 27χρονη Τάρα Πρέντις και την 22χρονη Γιοβάνα Σέκουλιτς.

Το δίδυμο των τερματοφυλάκων δεν αλλάζει, με την Άσλεϊ Τζόνσον, γνωστή μας από τη θητεία της σε Βουλιαγμένη και Εθνικό και την Αμάντα Λόνγκαν.

Τέλος, την επτάδα των νέων προσώπων σε Ολυμπιακούς Αγώνες συμπληρώνουν η 24χρονη Ρίαν Νέουσχουλ, η 22χρονη Τζούελ Ρέμερ και η 20χρονη Τζένα Φλιν.

