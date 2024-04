H ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την πορείας τους μέχρι τον τελικό του Champions League.

Η Σαμπαντέλ αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό, με την ισπανική ομάδα να επικρατεί με 16-10 στον τελικό του Champions League γυναικών στη Βαρκελώνη.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε για έκτη φορά σε τελικό του Champions League, το 4ο τρόπαιο του Champions League δεν ήρθε, όμως τα μέλη της ομάδας, μόνο υπερηφάνεια θα πρέπει να αισθάνονται. Άλλωστε η μοναδική ήττα στο φετινό τους ευρωπαϊκό ταξίδι, ήρθε στον τελικό.

Αυτό εξέφρασαν στις αναρτήσεις τους τόσο η ΠΑΕ Ολυμπιακός, όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.



«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συγχαίρει τη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την συμμετοχή της στον τελικό του LEN Champions League! Είμαστε υπερήφανοι για εσάς» ήταν το μήνυμα από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

