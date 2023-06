Δεν έχει αντίπαλο η Προ Ρέκο, έφτασε τα 11 Champions League

Η Προ Ρέκο επικρατώντας της Νόβι Μπέογκραντ με 14-11 έφτασε τα 11 Champions League κάνοντας μάλιστα ιστορικό three-peat. Αποστολή στο Βελιγράδι: Σταυρούλα Μουστακάτου.

Δεν έχει αντίπαλο στο Ευρωπαϊκό πόλο η Προ Ρέκο. Οι Ιταλοί μετά τη νίκη τους στο Βελιγράδι επί της Νόβι Μπέογκραντ με 14-11 στον τελικό του Champions League συνέχισαν να γράφουν ιστορία. Συγκεκριμένα με το εντυπωσιακό τους three-peat έγιναν η δε΄θυτερη ομάδα που το πετυχαίνουν μετά την Μλάντοστ Ζάγκρεμπ την περίοδο 1968-1970, ενώ το ακόμα πιο σημαντικό είναι πως έφτασαν τα 11 βαρύτιμα τρόπαια. Είναι αυτό που λέμε πως η Προ Ρέκο δεν βλέπει κανέναν, καθώς πίσω της είναι με 7 οι Μλάντοστ και Παρτιζάν. Φυσικά στην χρυσή βίβλο είναι και ο Ολυμπιακός με 2 Chamnpions League.

𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝'𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚



Three-peat complete! @ProRecco lift the cup after beating Novi Beograd in Belgrade 🇮🇹#LENCHL #LENFinal8 #WaterPolo #Pallanuoto pic.twitter.com/U4e7EGygap