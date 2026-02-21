Η Μπαρτσελόνα πήρε το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Copa Del Ray κερδίζοντας (91-85) την Μούρθια.

Με τον Κέβιν Πάντερ να κάνει τη διαφορά η Μπαρτσελόνα επικράτησε (91-85) της Μούρθια και πήρε την πρόκριση για τον ημιτελικό του Copa Del Ray, όπου θα αναμετρηθεί το Σάββατο (21/2, 22:00) με την Μπασκόνια.

Το εκρηκτικό τέταρτο δεκάλεπτο με το επιμέρους 31-23 ήταν εκείνο που καθόρισε την αναμέτρηση και έγυρε την πλάστιγγα για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ. Η Μούρθια στο ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο με τον Ένις να είναι ασταμάτητος (τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους και 6/10 τρίποντα).

Η Μπαρτσελόνα δυσκολεύονταν να επιβάλλει τον ρυθμό της, όμως στην τελευταία περίοδο με τον Πάντερ και τη βοήθεια των Λαπροβίτολα και Κλάιμπερν έκανε τη δουλειά και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 42-44, 60-62, 91-85.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): Πάντερ 20 (2/5 τριπ.), Κέιλ 3 (1/2 τριπ.), Βέσελι 4, Μπριθουέλα 2, Σατποράνσκι 1, Ερνανγκόμεθ 8 (5 ριμπ., 2 ασίστ), Φαλ 2, Λαπροβίτολα 14 (2/5 τριπ., 3 ριμπ., 9 ασίστ), Κλάιμπερν 14 (2/4 τριπ.), Σενγκέλια 13 (1/1 τριπ.), Πάρα 10 (4 ριμπ.).

ΜΟΥΡΘΙΑ (Αλόνσο): Κέικοκ 17 (10 ριμπ.), Φόρεστ 10 (2/5 τριπ.), Ράιστε, Ντε Τζούλιους 13 (1/8 τριπ., 4 ασίστ), Σαντ-Ρος 2, Ράντεμπο, Φαλκ, Κέιτ 6, Μάρτιν 9 (1/5 τριπ.), Ένις 25 (6/10 τριπ., 4 ασίστ), Νάκιτς 3 (1/2 τριπ.).