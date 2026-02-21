Η Παρτίζαν κατρακυλάει συνεχώς, καθώς αποκλείστηκε από την Μέγκα Μπάσκετ στον ημιτελικό του Κυπέλλου Σερβίας με 80-58 που στιγματίστηκε από τη διακοπή της αναμέτρησης.

Η Παρτίζαν υπέστη βαριά ήττα (80-58) από την Μέγκα Μπάσκετ σ’ έναν επεισοδιακό ημιτελικό του Κυπέλλου Σερβίας, που χρειάστηκε να διακοπεί για μια ολόκληρη ώρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί κανονικά!

Ο λόγος ήταν τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν εις βάρος της συζύγου του προέδρου της Ομοσπονδίας μπάσκετ Νεμπόισα Τσόβιτς. Στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου και ενώ η Μέγκα Μπάσκετ είχε επιβάλλει τον ρυθμό της καθώς προηγούνταν με 61-47 οι διαιτητές διέκοψαν τον αγώνα μετά από τρεις προειδοποιήσεις.

Αποχώρησαν προς τα αποδυτήρια μέσα σε βροχή αντικειμένων και χρειάστηκε μια ώρα για να επιστρέψουν και να ολοκληρώσουν τον αγώνα που έμοιαζε με τυπική διαδικασία. Η Παρτίζαν δεν μπόρεσε να αντιδράσει και γνώρισε μια βαριά ήττα σε μια ακόμη αναμέτρηση σε μια σεζόν που σίγουρα δεν θα θέλουν να θυμούνται...

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-25, 36-42, 47-59, 58-80.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Φερνάντο 12, Ουάσινγκτον 12 (2/7 τριπ.), Μπονγκά 11 (3/4 τριπ.), Λάκιτς 9 (3/8 τριπ., 4 ασίστ), Ποκουσέφσκι 6 (5 ριμπ.), Ραντάνοφ 5 (1/2 τριπ., 4 ριμπ.), Μπράουν 3 (1/7 τριπ.), Μποσνιάκοβιτς, Μιγιάιλοβιτς.

ΜΕΓΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ (Αβντάλοβιτς): Μάρκοβιτς 17 (12 ριμπ.), Σουίγκο 14 (1/3 τριπ., 4 ριμπ.), Κρόφλικ 11 (1/4 τριπ., 4 ριμπ.), Ντζούλοβιτς 10 (2/3 τριπ., 7 ριμπ.), Λακ 8, Ντρέζτσιτς 6 (1/6 τριπ., 7 ριμπ.), Μουσίσκι 5 (1/4 τριπ., 7 ριμπ.), Γκάσιτς 4, Σίμπι 3, Μιλένκοβιτς 2, Σρζέντικ, Βούκσεβιτς.

