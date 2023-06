Η Προ Ρέκο έφτασε στον τελικό του Final 8 στο Champions League ως το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, κάτι που επιβεβαίωσαν απέναντι στη Νόβι Μπέογκραντ για το ιστορικό three-peat (11-14). Αποστολή στο Βελιγράδι: Σταυρούλα Μουστακάτου

Οι Νόβι Μπέογκραντ και Προ Ρέκο (11-14) το βράδυ του Σαββάτου (03/06) κοιτούσαν το τρόπαιο του Final 8 του Champions League στην κατάμεστη Sportski Centar 11. April στον μεγάλο τελικό της φετινής διοργάνωσης! Το σύνολο του Σούκνο από το πρώτο λεπτό έμοιαζε έτοιμο να φτάσει στη γραμμή τερματισμού.

Οι Ιταλοί, υπερασπιστές του τίτλου από τις δύο προηγούμενες σεζόν, πραγματοποίησαν "γεμάτη" εμφάνιση και έφτασαν στο ιστορικό three-peat (ως η δεύτερη ομάδα που το καταφέρνει μετά την Μλάντοστ Ζάγκρεμπ το 1968-70)... πληγώνοντας την ομάδα των Άγγελου Βλαχόπουλου και Δημήτρη Σκουμπάκη.

𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘-𝗣𝗘𝗔𝗧 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗧𝗘



