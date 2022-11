Η Βουλιαγμένη νίκησε την Ολιμπίκ Νις με 14-4 στην πρεμιέρα της στην 1η φάση του Champions League στην υδατοσφαίριση γυναικών και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των «16».

Bάσεις πρόκρισης στη συνέχεια του Champions League στην υδατοσφαίριση γυναικών έβαλε η Βουλιαγμένη, νικώντας τη γαλλική Ολιμπίκ Νις με 14-4 στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου της α' φάσης στην πορτογαλική πόλη Πάκος ντε Φερέιρα.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 4-1, 3-0, 2-1.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καΐάφα 4, Καλογεροπούλου, Ελληνιάδη 3, Γιαννοπούλου 2, Ριτζ 1, Τανκέεβα 2, Μ. Πάτρα 2, Στρατηδάκη, Ανδρεάδη, Μιμίδη, Αγγελίδη, Ε. Πάτρα.

Νις: Κολί 1, Βερνό 3.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου: ZVL 1886 (Ολλανδία)-Πατσένσε (Πορτογαλία) 28-7. Ρεπό είχε η Ματαρό (Ισπανία).

