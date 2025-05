Άγαλμα προς τιμήν του Κέβιν Ντε Μπρόινε θα φτιάξει η Μάντσεστερ Σίτι, για να τιμήσει τον Βέλγο.

Αφού έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα στο Etihad Stadium εχθές το βράδυ (20/05) εναντίον της Μπόρνμουθ (νίκη με 3-1), ο Κέβιν Ντε Μπρόινε θα λάβει ένα έντονο αφιέρωμα από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Βέλγος μέσος, που αντικαταστάθηκε στο 69ο λεπτό υπό τις θερμές επευφημίες του πλήθους, αποχωρεί από τον σύλλογο μετά από δέκα χρόνια αφοσίωσης και προσφοράς κατέχοντας και ένα εξαιρετικό ρεκόρ. Ως εκ τούτου, οι «Μπλε» ανακοίνωσαν ότι ένα ειδικό άγαλμα θα ανεγερθεί στο Etihad για να τιμήσει την καριέρα του στον αγγλικο σύλλογο

Στο γήπεδο, ο Ντε Μπρόινε γιορτάσε με την οικογένειά του. Παρακολούθησε την εκδήλωση προς τιμήν του, παρέλαβε μια φανέλα υπογεγραμμένη από τους συμπαίκτες του και ένα εισιτήριο διαρκείας εφ' όρου ζωής. Ο σύλλογος του αφιέρωσε επίσης ένα ψηφιδωτό. Θα ενταχθεί μαζί με άλλους θρύλους του συλλόγου που έχουν ήδη τιμηθεί με άγαλμα, όπως οι Αγκουέρο, Κομπανί, Σίλβα και το τρίο Σάμερμπι-Λι-Μπελ. Ένα συγκινητικό αντίο για έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία των «Πολιτών» και την καθοριστική του επίδραση στην ομάδα.

We will honour @KevinDeBruyne’s incredible decade of service to the Club by commissioning a special statue celebrating the midfielder’s magnificent Etihad career 👑