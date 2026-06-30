TT Cycling Series: Το πρώτο Time Trial Cycling Series στην Ελλάδα

O αγώνας ατομικής χρονομέτρησης, το TT Cycling Series Σάββατο 31 Οκτωβρίου στη Νεμέα, δίνοντας μια νέα ευκαιρία για δράση στην ποδηλασία.

Η ατομική χρονομέτρηση γίνεται θεσμός και αποκτά τη δική της θέση στο ελληνικό ποδηλατικό ημερολόγιο. Το TT Cycling Series κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στη Νεμέα, παρουσιάζοντας ένα νέο ποδηλατικό concept αφιερωμένο αποκλειστικά στο Time Trial: μια εμπειρία χωρίς peloton, χωρίς drafting, γρήγορη και απόλυτα εστιασμένη στην ουσία της ποδηλασίας και την ατομική προσπάθεια.

Ποδηλάτες κάθε κατηγορίας και επίδοσης θα στηθούν στη Γραμμή Εκκίνησης στο Δημαρχείο της Νεμέας και θα αγωνιστεί ο καθένας μόνος σε μία γρήγορη και επίπεδη διαδρομή 18 χιλιομέτρων σχεδιασμένη για σταθερό ρυθμό, υψηλές ταχύτητες και προσωπικά ρεκόρ, με κατεύθυνση στο μοναδικό τοπίο των ιστορικών αμπελώνων του Κάμπου της Νεμέας.

Η διοργάνωση υλοποιείται σε συνεργασία του Δήμου Νεμέας και της ευΖΗΝ feelόsophy, την ομάδα πίσω από τις σημαντικότερες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις μαζικής συμμετοχής στην Ελλάδα: IRONMAN® 70.3® Greece, L’Étape Greece by Tour de France, B2Run Aθens, SWIM Grand Prix Mykonos Greece και UTMB® World Series Greece — και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ).

Το TT Cycling Series προκαλεί τους λάτρεις της ποδηλασίας άνω των 17 ετών που αγαπούν την ατομική προσπάθεια και θέλουν να μετρήσουν τη μέγιστη απόδοσή τους στην πιο καθαρή μορφή αγώνα. Δεν υπάρχουν τακτικές — υπάρχει μόνο η διαδρομή, ο χρόνος και η προσπάθεια.

Το πρώτο χρονόμετρο ξεκινά να μετρά και κάθε δευτερόλεπτο κερδίζεται. Γιατί η απόλυτη προσωπική πρόκληση δεν είναι να νικήσεις τους άλλους, αλλά να ξεπεράσεις τον εαυτό σου.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει για όλους. Η προσφορά Early Biking Birds ισχύει έως τις 21 Ιουλίου 2026. Εγγραφή εδώ.

Μείνετε σε επαφή με τα νέα του TT Cycling Series:

Website: https://ttcyclingseries.gr/

Instagram: https://www.instagram.com/ttcyclingseries

Facebook: https://www.facebook.com/TTCyclingSeries?locale=el_GR

E-mail: [email protected]