Το μεγάλο φινάλε των 120 pro riders του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με Stavento και Ήβη Αδάμου στο Σύνταγμα

Την Κυριακή 10 Μαΐου, η Πλατεία Συντάγματος γίνεται το επίκεντρο του μεγάλου τελικού του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με τον τερματισμό των 120 pro riders στην καρδιά της Αθήνας και ένα δυνατό μουσικό φινάλε με Stavento και Ήβη Αδάμου.

Μετά από πέντε αγωνιστικές ημέρες, 863,8 χιλιόμετρα και μια διαδρομή που διέσχισε την Ελλάδα, οι κορυφαίοι ποδηλάτες του Γύρου μπαίνουν στο τελικό σιρκουί της Αθήνας και ολοκληρώνουν τη διοργάνωση μπροστά στο κοινό, σε μια ανοιχτή γιορτή αθλητισμού, συμμετοχής και μουσικής.

Η φετινή διαδρομή πέρασε από Ιωάννινα, Αγρίνιο, Καρπενήσι, Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Αταλάντη και Πάρνηθα, πριν κορυφωθεί στην Αθήνα, με εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά από την ΕΡΤ και 26 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο.

Η γιορτή στο Σύνταγμα θα ξεκινήσει από το πρωί, με DJ set, ΔΕΗ Fan Zone και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ξεχωριστή στιγμή θα είναι η ποδηλατοβόλτα πολιτών στα 6 χλμ. του τελικού σιρκουί των pro riders. Όσοι βρεθούν νωρίς στην Πλατεία Συντάγματος θα μπορούν να εγγραφούν στο περίπτερο του σωματείου Οδυσσέα Πετρούπολης και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στη διαδρομή, λίγο πριν από την είσοδο των επαγγελματιών ποδηλατών.

Πρόγραμμα Πλατείας Συντάγματος

10:00 – 13:00

DJ set / μουσικό πρόγραμμα με τον Νίκο Μάρκογλου

ΔΕΗ Fan Zone με δράσεις για μικρούς και μεγάλους

12:00

Εγγραφές για την ποδηλατοβόλτα από το σωματείο Οδυσσέας Πετρούπολης

Οι συμμετέχοντες θα ποδηλατήσουν στα 6 χλμ. του τελικού σιρκουί των pro riders

13:00 – 14:00

Live ραδιοφωνική σύνδεση από τον Λάμψη, παράλληλα με την τελική φάση του αγώνα

13:15

Είσοδος των pro riders στο σιρκουί του κέντρου της Αθήνας

13:30

Εκτιμώμενος τερματισμός στην Πλατεία Συντάγματος

14:00 – 14:30

Απονομές νικητών και κατατάξεων

14:30 και μετά

Μουσικό πρόγραμμα με Νίκο Μάρκογλου και Μαρία Φραγκάκη

Kira May Cry

Stavento και Ήβη Αδάμου στο μεγάλο live φινάλε

Το Σύνταγμα υποδέχεται τους νικητές του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 και κλείνει τη φετινή διοργάνωση με ρυθμό, ένταση και εικόνες αντάξιες ενός διεθνούς αγώνα που κορυφώνεται στην καρδιά της Αθήνας.