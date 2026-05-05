Μετά από περίπου 2,5 μήνες φυλάκισης ο ισχυρός άνδρας του Ιωνικού, Γιάννης Τσιριγώτης, αθωώθηκε και την Τετάρτη (6/5) θα αποφυλακιστεί.

Ευχάριστα νέα για την «οικογένεια» του Ιωνικού. Περίπου 2,5 μήνες μετά τη σύλληψη του ο Γιάννης Τσιριγώτης αθωώθηκε και θα βγει νωρίτερα από την αρχική του ποινή, που ήταν για έξι μήνες.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά αποφάσισε την Τετάρτη, 6 Μαΐου, να αφεθεί ελεύθερος ο διοικητικός ηγέτης του Ιωνικού. Φυσικά αυτή η είδηση εκτός από την οικογένεια Τσιριγώτη είναι σημαντικό και για τους Νικαιώτες, οι οποίοι θα μπουν σε διαδικασία να ξεκινήσει τον σχδιασμό τους για την ερχόμενη σεζόν, στην οποία θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στη Γ' Εθνική.

O Γιάννης Τσιριγώτης είχε συλληφθεί μαζί με δύο οπαδούς του Ιωνικού στις 15 Φεβρουαρίου στη διάρκεια επεισοδίων, που έγιναν στο γήπεδο της Νεάπολης, στο πλαίσιο του αγώνα της Super League ανάμεσα στην Κηφισιά και τον ΟΦΗ.