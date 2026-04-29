Η Θεσσαλία ετοιμάζεται να υποδεχθεί το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με Λάρισα και Βόλο στο επίκεντρο μιας διεθνούς γιορτής ποδηλασίας και εξωστρέφειας.

Το θεσσαλικό σκέλος του κορυφαίου διεθνούς ποδηλατικού αγώνα της χώρας, ΔΕΗ Tour Of Hellas, παρουσιάστηκε, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, και τον Δήμαρχο Λαρισαίων, Θανάση Μαμάκο, στον χώρο του Μύλου του Παππά στη Λάρισα.

Παράλληλα, στην αυλή του Μύλου πραγματοποιήθηκαν δράσεις και επιδείξεις με ποδήλατα από μικρούς μαθητές, ως προπομπός της μεγάλης αθλητικής γιορτής που θα κορυφωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, όταν το διεθνές πελοτόν θα περάσει από τη Θεσσαλία.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αποτελεί ένα διεθνές αθλητικό γεγονός με πολλαπλό αποτύπωμα. Αναδεικνύει τις περιοχές από τις οποίες περνά, ενισχύει την επισκεψιμότητα, κινητοποιεί τις τοπικές κοινωνίες και προβάλλει την Ελλάδα μέσα από εικόνες υψηλής τηλεοπτικής αξίας.

Η φετινή διοργάνωση φέρνει τη Θεσσαλία σε κομβική θέση, καθώς η περιοχή φιλοξενεί δύο από τις πιο σημαντικές αγωνιστικές ημέρες του Γύρου: τον τερματισμό του 2ου ετάπ Καρπενήσι – Λάρισα, την Πέμπτη 7 Μαΐου, και την εκκίνηση του 3ου ετάπ Βόλος – Λαμία, την Παρασκευή 8 Μαΐου, με το ιστορικό πέρασμα από το Πήλιο.

Από την περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχουν στον Αγώνα και ο Δήμος Καρδίτσας, ο Δήμος Βόλου, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου και ο Δήμος Αλμυρού.

Ο φετινός Αγώνας θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή 20 ομάδων και 120 αθλητών, φέρνοντας ξανά την Ελλάδα στο επίκεντρο της διεθνούς ποδηλασίας. Η διοργάνωση αποκτά φέτος ακόμη ισχυρότερο αποτύπωμα προβολής, καθώς, πέρα από τη ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sports και το ERTFLIX, προβλέπεται διεθνής live κάλυψη από 25 διεθνή ΜΜΕ, μεταφέροντας εικόνες της Θεσσαλίας, των πόλεων και των φυσικών της τοπίων σε περισσότερες από 140 χώρες.

Δημήτρης Κουρέτας: «Το ποδήλατο είναι κουλτούρα ζωής»

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, επεσήμανε ότι η φετινή διοργάνωση συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια ποδηλατικής κουλτούρας, κάτι που, όπως ανέφερε, δεν είναι ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένο στη χώρα.

Τόνισε ότι μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας με τον Δήμο Λαρισαίων και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους Δήμους γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την προσέλκυση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, τα οποία ενισχύουν το επίπεδο των αθλητών, των προπονητών και όλων των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού.

«Η Θεσσαλία υποδέχεται τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με χαρά και ευθύνη. Πρόκειται για μια διοργάνωση διεθνούς επιπέδου, που αναδεικνύει τον τόπο μας, κινητοποιεί τις τοπικές κοινωνίες και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για τον αθλητισμό, τη συμμετοχή και τη βιώσιμη κινητικότητα. Θέλουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα στη Θεσσαλία, γιατί ανεβάζουν συνολικά το επίπεδο του αθλητισμού, εμπνέουν τους νέους και δημιουργούν θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θανάσης Μαμάκος: «Η Λάρισα αγαπά το ποδήλατο»

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της Λάρισας στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την πόλη και μια μοναδική ευκαιρία ανάδειξής της ως προορισμού αθλητισμού, πολιτισμού και ποδηλατικής κουλτούρας.

Ο κ. Μαμάκος αναφέρθηκε στη μεγάλη αθλητική παράδοση της Λάρισας, αλλά και στη σταθερή σχέση της πόλης με το ποδήλατο.

«Η Λάρισα αγαπά το ποδήλατο. Διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ποδηλατοδρόμων σε πανελλαδικό επίπεδο, το οποίο διαρκώς αυξάνεται και βελτιώνεται, δίνοντας ανάσα στην καθημερινότητά μας. Για εμάς, η φιλοξενία του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός. Είναι γιορτή. Μια μεγάλη γιορτή στην οποία συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις», τόνισε.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργοποίηση της μαθητικής κοινότητας, συλλόγων, φορέων, καλλιτεχνών, αθλητών, ομάδων και εθελοντών, οι οποίοι συμμετέχουν στις δράσεις που εξελίσσονται εδώ και εβδομάδες στην πόλη.

Την αγωνιστική παρουσίαση του Γύρου ανέλαβαν ο Επιχειρησιακός Διευθυντής, Τάκης Ξουρής, και ο Εμπορικός Διευθυντής και υπεύθυνος των Πρόδρομων και Παράλληλων Δράσεων, Θάνος Γεωργίου.

Στις 7 Μαΐου ο μεγάλος τερματισμός στη Λάρισα

Η Θεσσαλία έχει κομβικό ρόλο στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, καθώς φιλοξενεί τον τερματισμό του 2ου ετάπ στη Λάρισα και την εκκίνηση του 3ου ετάπ από τον Βόλο, με σημαντικά αγωνιστικά περάσματα σε Καρδίτσα, Πήλιο, Βόλο και Αλμυρό.

Την Πέμπτη 7 Μαΐου, το 2ο ετάπ Καρπενήσι – Λάρισα καταλήγει στην καρδιά της θεσσαλικής πρωτεύουσας, με τον τερματισμό να έχει προγραμματιστεί στις 16:00, στην Κεντρική Πλατεία Δημάρχου Σάπκα. Νωρίτερα, το πελοτόν θα περάσει από την Καρδίτσα, σε ένα από τα βασικά σημεία αγωνιστικού ενδιαφέροντος της ημέρας, με εντυπωσιακό σπριντ ευθείας.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου, η Θεσσαλία βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, με την εκκίνηση του 3ου ετάπ Βόλος – Λαμία από την παραλία του Βόλου, στο Μνημείο Ηρώων, στις 10:30. Πρόκειται για το πιο απαιτητικό ετάπ της φετινής διοργάνωσης, με τη διαδρομή να ανεβαίνει στο Πήλιο και να περνά από περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και υψηλού αγωνιστικού ενδιαφέροντος. Οι ομορφιές, αλλά και οι δυσκολίες του Πηλίου, αναμένεται να «προκαλέσουν» τους ποδηλάτες να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Βασικά σημεία διέλευσης και αγωνιστικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλία: