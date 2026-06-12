Μουντιάλ 2026: Γκολ και κάρτες στο Καναδάς – Βοσνία, στερείται… θεάματος το ΗΠΑ - Παραγουάη

Πρεμιέρα για το Group B του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον Καναδά να υποδέχεται τη Βοσνία στο BMO Field του Τορόντο.

Ως μια από τις τρεις χώρες που φιλοξενούν την διοργάνωση, ο Καναδάς δεν έπαιξε στην προκριματική φάση του Μουντιάλ.

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Τελευταίο επίσημο ματς για την ομάδα του Τζέσι Μαρς ήταν αυτό με τη Γουατεμάλα πριν από ένα χρόνο, για τα προημιτελικά του Gold Cup. Έκτοτε, ο Καναδάς έδωσε 11 φιλικές αναμετρήσεις, με απολογισμό 5Ν-5Ι-1Η και 9/11 ήταν under 2,5 γκολ. Ο στόπερ Μπομπίτο (Νις), ο αριστερός μπακ Ντέιβις (Μπάγερν), ο μέσος Κονέ (Σασουόλο), ο εξτρέμ Μπιουκάναν (Βιγιαρεάλ) και οι φορ Τζόναθαν Ντέιβιντ (Γιουβέντους), Πρόμις Ντέιβιντ (Ουνιόν Σεντ Σιλουάζ) είναι οι παίκτες που ξεχωρίζουν στο ρόστερ των γηπεδούχων.

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H Βοσνία πέτυχε ένα μικρό θαύμα για να φτάσει μέχρι και την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Στο Group H των προκριματικών τερμάτισε 2η πίσω από την Αυστρία και μπροστά από τις Ρουμανία, Κύπρο, Σαν Μαρίνο. Στα νοκ άουτ απέκλεισε εκτός έδρας την Ουαλία στη διαδικασία των πέναλτι και ακολούθως έκανε τη μεγάλη υπέρβαση κόντρα στην Ιταλία, πανηγυρίζοντας την πρόκριση και πάλι στη διαδικασία των πέναλτι!

Ισόπαλα και τα δύο τελευταία της τεστ πριν το Μουντιάλ, στο 0-0 με την Βόρεια Μακεδονία και το 1-1 με τον Παναμά. Ο στόπερ Μουχαμέροβιτς (Σασουόλο), ο δεξιός μπακ Ντέντιτς (Λάτσιο), οι εξτρέμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Ζάλτσμπουργκ) και Μπαϊρακτάρεβιτς (Αϊντχόφεν), όπως και ο φορ Ντεμίροβιτς (Στουτγκάρδη) είναι οι παίκτες που στηρίζουν τις προσπάθειες τους οι Βόσνιοι.

Ο Καναδάς έχει ενθουσιασμό, πολλή αθλητικότητα, κάποιες εξαιρετικές μονάδες και παίζει εντός έδρας. Η Βοσνία έδειξε τα δόντια της στα προκριματικά, είναι σκληρή ομάδα και πειθαρχημένη στον αγωνιστικό χώρο. Φαβορί οι γηπεδούχοι, σε ένα ματς ωστόσο που δεν είναι εύκολο να ανοίξει ο ρυθμός και κρύβει παγίδες. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Τζ. Ντέιβιντ γκολ ή ασίστ & Βοσνία Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 8.25 στο Bet Builder της Stoiximan.

ΗΠΑ και Παραγουάη κοντράρονται στο SoFi Stadium για την 1η αγωνιστική του Group D, στις 04:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου. H ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο κέρδισε το εισιτήριο της για την τελική φάση ως μια από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, έτσι μετά την περσινή της παρουσία στο Gold Cup, συνέχισε με φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας της.

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Στα δύο πιο πρόσφατα τεστ επικράτησε 3-2 της Σενεγάλης και ηττήθηκε 2-1 από την Γερμανία. Ο στόπερ Ρίτσαρντς (Κρίσταλ Πάλας), οι μπακ Ντεστ (Αϊντχόφεν) και Ρόμπινσον (Φούλαμ), οι μέσοι Άνταμς (Μπόρνμουθ), Τίλμαν (Λεβερκούζεν), Άαρονσον (Λιντς) και ΜακΚένι (Γιουβέντους), οι ακραίοι Γουεά (Μαρσέιγ) και Πούλισικ (Μίλαν), μαζί με τους φορ Μπάλογκαν (Μονακό), Πέπι (Αϊντχόφεν) και Ράιτ (Κόβεντρι) συνθέτουν μια 12άδα παικτών με ταχύτητα, ποιότητα, εμπειρία και παραστάσεις, στοιχεία ικανά να προσφέρουν στις ΗΠΑ τις πιθανότητες μιας αξιοπρόσεκτης παρουσίας στη διοργάνωση.

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Ως 6η από τον όμιλο της προκριματικής ζώνης Λατινικής Αμερικής εξασφάλισε το εισιτήριο για τα τελικά η Παραγουάη. Τρία φιλικά ματς έδωσε η ομάδα του πολύπειρου τεχνικού Αλφάρο μέσα στο 2026, με νίκη κόντρα στην Ελλάδα (1-0), ήττα από το Μαρόκο (2-1) και το εντυπωσιακό 4-0 επί της Νικαράγουα. Δεν ξεχειλίζει από ποιότητα η Παραγουάη, είναι ωστόσο αρκετά συμπαγής, physical και κυνική στο χορτάρι. Ο στόπερ Αλντερέτε (Σάντερλαντ), οι μέσοι Γκόμες (Μπράιτον), Ενσίσο (Στρασβούργο) και Μαουρίσιο (Εσπορτίβα), ο εξτρέμ Αλμιρόν (Ατλάντα) και οι επιθετικοί Σόσα (Εσπορτίβα), Πίτα (Μπραγκαντίνο) είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω στην Παραγουάη.

Συνολικά οι ΗΠΑ έχουν σαφώς μεγαλύτερη προοπτική, όμως συχνά εμφανίζουν έλλειψη αποφασιστικότητας. Η Παραγουάη έχει την ταμπέλα του αουτσάιντερ, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μεσοεπιθετικά με τη μπάλα στα πόδια, αλλά ξέρει να παίζει καλά στον χώρο. Το συνδυαστικό στοίχημα Under 2,5 γκολ & Ζιλ 4+ αποκρούσεις & ΗΠΑ Over 4,5 κόρνερ σε απόδοση 5.70 στο Bet Builder της Stoiximan.



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