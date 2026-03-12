Το MTB BIKE EXPERT CUP 2026 ξεκινά το Σαββατοκύριακο στον Γέρακα!

Η ελληνική ορεινή ποδηλασία ετοιμάζεται για δυναμική πρεμιέρα, καθώς το MTB BIKE EXPERT CUP 2026 ανοίγει την αυλαία του στον Γέρακα, στις 14 και 15 Μαρτίου.

Η διοργάνωση προσφέρει μοναδική εμπειρία τόσο για αθλητές με δελτίο όσο και για όλους όσοι θέλουν να ζήσουν την ποδηλατική δράση μέσω των Open δραστηριοτήτων.

Πρόγραμμα

Σαββατοκύριακο δράσης στο Γέρακα:

Σάββατο 14 Μαρτίου: XCE (ELIMINATOR)

Επίσημοι αγώνες για αθλητές με δελτίο.

10:00–15:00 ➤ Δεξιοτεχνία & XCE

Κυριακή 15 Μαρτίου: XCC (SHORT TRUCK)

Επίσημες κατηγορίες & Open δράσεις για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, χωρίς δελτίο.

10:00–12:30 ➤ XCC (SHORT TRUCK) Αγώνες επίσημων κατηγοριών (ΕΟΠ)

12:30–15:00 ➤ OPEN δράσεις για όλους

Οι Open δράσεις έχουν βιωματικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με στόχο τη γνωριμία των παιδιών και των εφήβων με την οργανωμένη ποδηλασία, τη διασκέδαση και την ασφαλή συμμετοχή. Παράλληλα, οι ενήλικες μπορούν να συμμετέχουν και να ζήσουν την εμπειρία της δράσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Κατηγορίες OPEN

KIDS 3–5 ετών (Balance bikes)

KIDS 3–5 ετών (με πετάλια)

JUNIOR 6–7 ετών

MINI ΜΙΚΡΑ 8–10 ετών

MINI ΜΕΓΑΛΑ 11–12 ετών

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 13–14 ετών

ΠΑΙΔΕΣ – ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 15–16 ετών

ΑΝΔΡΕΣ 17+ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ 17+

E-BIKE (Ηλεκτρικά ποδήλατα, ενιαία κατηγορία)

Οι κατηγορίες OPEN είναι ανοιχτές για όλους, χωρίς δελτίο ή συμμετοχή μέσω συλλόγου. Έλα να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου, να διασκεδάσεις και να ζήσεις την εμπειρία της ορεινής ποδηλασίας!

Τοποθεσία

Πίστα Ορεινής Ποδηλασίας Γέρακα

📍https://maps.app.goo.gl/94BFDxf1Hsqi1qHH6

Το MTB BIKE EXPERT CUP 2026 αποτελεί μια σειρά αγώνων υψηλής ποιότητας, που συνδυάζει επίσημους αγώνες, Open δράσεις και τη γιορτή της ποδηλασίας για όλους τους συμμετέχοντες.

1ος Αγώνας – Γέρακας Αττικής

14–15 Μαρτίου 2026

2ος Αγώνας – Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας

1–3 Μαΐου 2026

(Open δράσεις: Σάββατο 2 Μαΐου)

3ος Αγώνας – Ζευγολατιό Κορινθίας

3–4 Οκτωβρίου 2026

(Open δράσεις: Κυριακή 4 Οκτωβρίου)

Μεγάλος Τελικός – Γέρακας Αττικής

14–15 Νοεμβρίου 2026

Μεγάλος Τελικός

Ο τελικός θα αποτελέσει την κορύφωση του θεσμού με απονομές κυπέλλων ανά αγώνισμα, γενικής κατάταξης, ομαδικές βραβεύσεις, πλούσια δώρα και εκπλήξεις, η απόλυτη γιορτή για την ποδηλασία, με:

απονομές κυπέλλων ανά αγώνισμα

απονομή γενικής κατάταξης

ομαδικές βραβεύσεις

δώρα και εκπλήξεις για συμμετέχοντες και θεατές

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς και συνεργάτες που στηρίζουν το MTB BIKE EXPERT CUP 2026. Συγκεκριμένα, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, την Pizza Fan, τη Fisiocrem, τη Dole και το Nanou Donut House για την πολύτιμη υποστήριξή τους στη διοργάνωση. Χορηγός Επικοινωνίας είναι το One Channel, ενώ Media Enabler της διοργάνωσης είναι η Innews. Χάρη στη συμβολή όλων, η διοργάνωση συνεχίζει να αναπτύσσεται και να ενισχύει την παρουσία της στο ελληνικό ποδηλατικό οικοσύστημα.

Δηλώσεις Συμμετοχής & Πληροφορίες:

Online εγγραφή: [LINK ΔΗΛΩΣΗΣ]

Επίσημη σελίδα διοργάνωσης: [SITE ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ]

Τηλ. Επικοινωνίας: 6979973675

Διοργάνωση: ΣΥ.ΦΑ. ΓΕΡΑΚΑ, Sportad & Bike Expert

Το MTB BIKE EXPERT CUP έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικούς θεσμούς της ελληνικής ορεινής ποδηλασίας, προσελκύοντας αθλητές, συλλόγους και φίλους του αθλήματος από όλη τη χώρα. Μέσα από αγώνες υψηλού επιπέδου και συμμετοχικές δράσεις για το ευρύ κοινό, η διοργάνωση συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της ποδηλασίας και στη διάδοση ενός σύγχρονου και δυναμικού αθλητικού τρόπου ζωής