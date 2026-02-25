Live Streaming: Η παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Στο «Σεράφειο» γίνεται η παρουσίαση όλων των πληροφοριών που έχουν να κάνουν με τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Η αντίστροφη μέτρηση για το φετινό μεγάλο ραντεβού της ποδηλασίας πλησιάζει, ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 βρίσκεται προ των πυλών και χρόνο νε με τον χρόνο ανεβάζει ταχύτητα.

Με παράταση της συνεργασίας με τη ΔΕΗ ως μεγάλου χορηγού και ονοματοδότη έως το 2029, η Cycling Greece (Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας του Υπουργείου Αθλητισμού) έχει προετοιμάσει κάθε λεπτομέρεια για τον φετινό Γύρο, που θα γίνει από τις 6 μέχρι τις 10 Μάη.



Tα ετάπ του φετινού αγώνα

6/5/2026: Γιάννενα- Αγρίνιο

7/5/2026: Καρπενήσι - Λάρισα

8/5/2026: Βόλος - Λαμία

9/5/2026: Αταλάντη - Αχαρνές (Πάρνηθα)

10/5/2026: Πειραιάς - Σύνταγμα