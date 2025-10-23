Το UCI Gran Fondo Greece Loutraki έρχεται στις 2 Νοεμβρίου 2025

Ο διεθνής ποδηλατικός αγώνας UCI Gran Fondo Greece, μέρος της παγκόσμιας σειράς UCI Gran Fondo World Series, επιστρέφει στην Ελλάδα και στο Λουτράκι στις 2 Νοεμβρίου, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events του Ομίλου KYVERNITIS Travel.

Το τμήμα Kyvernitis Sports & Events του Ομίλου Kyvernitis Travel με μεγάλη τεχνογνωσία στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, σε συμφωνία με την Διεθνή Ομοσπονδία Ποδηλασίας, φέρνει ξανά στην Ελλάδα τον κορυφαίο, διεθνή ποδηλατικό αγώνα UCI Gran Fondo Greece Loutraki!

Η Ελλάδα χάρη στο Kyvernitis Sports & Events του Ομίλου Kyvernitis Travel θα ζήσει ένα κορυφαίο ραντεβού για την ποδηλασία. Πρόκειται για έναν από τους προκριματικούς αγώνες της UCI Gran Fondo World Series, της κορυφαίας σειράς αγώνων δρόμου για ερασιτέχνες και masters ποδηλάτες με 37 αγώνες σε όλες τις ηπείρους.

Οι ποδηλάτες που θα τερματίσουν ανάμεσα στο 25% των πρώτων, θα προκριθούν αυτόματα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Gran Fondo, που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο του 2026 στο φημισμένο θέρετρο Νισέκο, της νήσου Χοκάιντο στην Ιαπωνία.

Ο αγώνας: Θάλασσα και βουνό σε μια μοναδική εμπειρία

Το ραντεβού είναι την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 στο Λουτράκι. Περισσότεροι από 380 ποδηλάτες και ποδηλάτισσες όλων των ηλικιών, από την Ελλάδα και 36 ακόμα χώρες, θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους σε μια απαιτητική, αλλά συνάμα συναρπαστική, διαδρομή 110 χιλιομέτρων μέσα από εμβληματικά τοπία της Κορινθίας και της Δυτικής Αττικής.

Λόγω πρόσφατης κατολίσθησης βράχων σε ένα μέρος της αρχικής διαδρομής, και με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, η διαδρομή του αγώνα τροποποιήθηκε: ξεκινά από την πόλη του Λουτρακίου, περνά από τα Ίσθμια, τους Αγίους Θεοδώρους, την Κινέτα, τα Μέγαρα, περιλαμβάνει μια συγκλονιστική ανάβαση του βουνού στην περιοχή του Κάτω Πευκενέα και ολοκληρώνεται με μια θεαματική κατάβαση επιστρέφοντας στο Λουτράκι, ενώ η εναλλαγή παραθαλάσσιων και ορεινών τοπίων μέσα από ελαιώνες, φιστικιές και αμπελώνες προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία.

Τον αγώνα υποστηρίζουν πάνω από 100 εθελοντές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά στο UCI Gran Fondo Loutraki στις 2 Νοεμβρίου.

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές έως τις 24 Οκτωβρίου: https://www.reventy.com/sports/event/6734b7df5ae12/register

Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε σπουδαίους αθλητές από όλο τον κόσμο!

Μείνετε ενημερωμένοι @ucigranfondogreece

Ο διοργανωτής του UCI Gran Fondo Greece

Το τμήμα Kyvernitis Sports & Events του Ομίλου Kyvernitis Travel βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με παγκόσμιες ομοσπονδίες για τη διοργάνωση αγώνων διεθνούς κύρους στη χώρα μας που θα προσελκύσουν αθλούμενους και θεατές, προσφέροντας προστιθέμενη αξία για τη χώρα, τους τοπικούς φορείς και τους χορηγούς, αξιοποιώντας επιπλέον την 50χρονη εμπειρία του Ομίλου, που παρέχει υψηλού επιπέδου σε όλο το φάσμα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις και ιδιώτες.