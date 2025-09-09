Ποδηλασία: Αναβάτης πήρε το ποδήλατο στον ώμο κι άρχισε να τρέχει (vids)
Μια σπάνια σκηνή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του Maryland Cycling Classic στη Βαλτιμόρη, με πρωταγωνιστή τον Νίλσον Πάουελς, που αναγκάστηκε να πάρει το ποδήλατο στον ώμο και να αρχίσει να τρέχει.
Τι συνέβη; Ο Αμερικανός αναβάτης της EF Education EasyPost, υπέστη κλατάρισμα ελαστικού, περίπου 15 χλμ. πριν από τον τερματισμό.
Αφαίρεσε αμέσως τον πίσω τροχό από το ποδήλατο, αναμένοντας την άφιξη του αυτοκινήτου της ομάδας του, προκειμένου να αλλάξει ποδήλατο. Για κακή του τύχη το αυτοκίνητο ήταν περίπου στα 200μ. μπροστά του και με βάση τον κανονισμό της UCI δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει όπισθεν.
Δείτε ΕπίσηςΓύρος Ισπανίας: Το ετάπ στο Μπιλμπάο διεκόπη από τις διαδηλώσεις εναντίον του Ισραήλ (vids)
Η διοργάνωση του προσέφερε ένα άλλο ποδήλατο, όμως ο Πάουελς επέλεξε να πάρει το δικό του, να το βάλει στον ώμο του και να σπριντάρει, να πάρει ένα νέο ποδήλατο και τελικά να τερματίσει στη 18η θέση, σχεδόν δύο λεπτά πίσω από τον νικητή.
Alors qu'il figurait dans le groupe de tête, Neilson Powless a été victime d'un ennui mécanique et a décidé de se lancer dans un footing pour pouvoir changer de roue. Un hommage à Chris Froome ? #MCC2025 pic.twitter.com/mX791ptKet— 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) September 6, 2025
«Εμβληματικές σκηνές, έκανε ένα Froompje» είπαν σε ζωντανή μετάδοση οι σχολιαστές του αγώνα.
Αναφέρονταν σε ανάλογο περιστατικό που είχε συμβεί στον Κρις Φρομ στον Γύρο Γαλλίας το 2016 και στην ανάβαση του Mont Ventoux.
Τότε ο Βρετανός αναβάτης είχε εμπλακεί σε πτώση, με αποτέλεσμα να χάσει το ποδήλατό του και ξαφνικά η κάμερα τον έπιασε να τρέχει στο ανηφορικό κομμάτι ανάμεσα στους θεατές, με στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν την απώλεια χρόνου, σε μια εμβληματική σκηνή που έμεινε στην ιστορία ως «Froompje».
When Chris Froome provided us with most iconic Mont Ventoux moment in Tour de France history 🤩⛰ pic.twitter.com/L4k7cnZFiv— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 22, 2025
