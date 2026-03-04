Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το «Ξέρεις από μπάλα;» και τα εξ΄αναβολής της Superleague
Τετάρτη σήμερα (04/03) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos LIVE by Interwetten, οι οποίοι έχουν όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο σχετικά με τα εξ΄αναβολής παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ που είναι προγραμματισμένα για σήμερα.
Η δράση ξεκινάει στις 18:00, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο για το εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague (Cosmote Sport 2). Λίγο αργότερα στις 20:00 (Cosmote Sport 1) ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Κηφισιά για το εξ΄αναβολής της 18ης αγωνιστικής.
Την ίδια ώρα η Ράγιο Βαγιεκάνο θα φιλοξενήσει την Οβιέδο (Nova Sports Prime) και στις 21:30, η Μάντσεστερ Σίτι τη Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports Premier League), η Φούλαμ τη Γουέστ Χαμ (Nova Sports Start), η Άστον Βίλα την Τσέλσι (Nova Sports 4), η Μπράιτον την Άρσεναλ (Nova Sports 2) και το Αμβούργο τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (Nova Sports 3).
Στις 22:00 η Λάτσιο θα αναμετρηθεί με την Αταλάντα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας (Nova Sports 1), η Μαρσέιγ με την Τουλούζ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας (ΕΡΤ2) και η Αμπερντίν με τη Σέλτικ για το πρωτάθλημα Σκωτίας (Cosmote Sport 3). Τέλος, στις 22:15 η Νιούκαστλ θα υποδεχθεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Prime).
Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής δράσης, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.
Στο πόλο ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό (18:00, ΕΡΤ2), ενώ στο χάντμπολ ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ (20:30, MEGA News)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, YouTube Gazzetta)
- Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (18:00, Cosmote Sport 2)
- ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (18:00, ΕΡΤ2)
- Κηφισιά - ΠΑΟΚ (20:00, Cosmote Sport 1)
- Ράγιο Βαγιεκάνο - Οβιέδο (20:00, Nova Sports Prime)
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ (20:30, MEGA News)
- Μάντσεστερ Σίτι - Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30, Nova Sports Premier League)
- Φούλαμ - Γουέστ Χαμ (21:30, Nova Sports Start)
- Άστον Βίλα - Τσέλσι (21:30, Nova Sports 4)
- Μπράιτον - Άρσεναλ (21:30, Nova Sports 2)
- Αμβούργο - Μπάγερ Λεβερκούζεν (21:30, Nova Sports 3)
- Λάτσιο - Αταλάντα (22:00, Nova Sports 1)
- Μαρσέιγ - Τουλούζ (22:00, ΕΡΤ2)
- Αμπερντίν - Σέλτικ (22:00, Cosmote Sport 3)
- Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15, Nova Sports Prime)
- Ξέρεις από μπάλα; (24:00, Gazzetta Youtube)
