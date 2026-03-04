Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το «Ξέρεις από μπάλα;» και τα εξ΄αναβολής της Superleague

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, των εξ αναβολής αγώνων της Superleague, αλλά και τις αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα.

Τετάρτη σήμερα (04/03) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και τους Galacticos LIVE by Interwetten, οι οποίοι έχουν όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο σχετικά με τα εξ΄αναβολής παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ που είναι προγραμματισμένα για σήμερα.

Η δράση ξεκινάει στις 18:00, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο για το εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague (Cosmote Sport 2). Λίγο αργότερα στις 20:00 (Cosmote Sport 1) ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Κηφισιά για το εξ΄αναβολής της 18ης αγωνιστικής.

Την ίδια ώρα η Ράγιο Βαγιεκάνο θα φιλοξενήσει την Οβιέδο (Nova Sports Prime) και στις 21:30, η Μάντσεστερ Σίτι τη Νότιγχαμ Φόρεστ (Nova Sports Premier League), η Φούλαμ τη Γουέστ Χαμ (Nova Sports Start), η Άστον Βίλα την Τσέλσι (Nova Sports 4), η Μπράιτον την Άρσεναλ (Nova Sports 2) και το Αμβούργο τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (Nova Sports 3).

Στις 22:00 η Λάτσιο θα αναμετρηθεί με την Αταλάντα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας (Nova Sports 1), η Μαρσέιγ με την Τουλούζ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας (ΕΡΤ2) και η Αμπερντίν με τη Σέλτικ για το πρωτάθλημα Σκωτίας (Cosmote Sport 3). Τέλος, στις 22:15 η Νιούκαστλ θα υποδεχθεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Nova Sports Prime).

Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής δράσης, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.

Στο πόλο ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό (18:00, ΕΡΤ2), ενώ στο χάντμπολ ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ (20:30, MEGA News)

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας