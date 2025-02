Σουεραλιστικός τερματισμός στο 1ο ετάπ στον Γύρο του Αλγκάρβε στην Πορτογαλία, με το κυρίως γκρουπ των ποδηλατών να ολοκληρώνει τα 192,2 χλμ. του αγώνα στη λάθος πλευρά του δρόμου,

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό συνέβη στον τερματισμό του 1ου ετάπ στον Γύρο του Αλγκάρβε στην Πορτογαλία.

Παρά την προσπάθεια των ανθρώπων που είχαν την ευθύνη να δείξουν τη σωστή κατεύθυνση σε κυκλικό κόμβο και στην είσοδο στην τελική ευθεία, το κυρίως γκρουπ των ποδηλατών βρέθηκαν στα τελευταία 500μ. να βρίσκονται στη λάθος πλευρά του δρόμου κι όταν το κατάλαβαν ήταν πολύ αργά.

Ελάχιστοι ήταν οι ποδηλάτες που πήραν τη σωστή ρότα, με τον Ιταλό, Φιλίπο Γκάνα να περνά πρώτος τη γραμμή τερματισμού. Μετά το σουρεαλιστικό σκηνικό οι διοργανωτές αποφάσισαν να ακυρώσουν το αποτέλεσμα του 1ου ετάπ, απόστασης 192,2 χιλιομέτρων.

«Όλες οι τεχνικές πληροφορίες ήταν σαφείς ότι οι δρομείς έπρεπε να πάνε αριστερά στον τελευταίο κυκλικό κόμβο. Ήταν μια λάθος απόφαση του πελοτόν, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν κάναμε αρκετά για να αποφύγουμε αυτό το αποτέλεσμα, για το οποίο μετανιώνουμε πολύ» τόνισαν στην ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές του Γύρου.

