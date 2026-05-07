Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Τα highlights του αγώνα
Αυτή τη φορά δεν είχαμε εννέα γκολ, ούτε νικητή, ωστόσο το 1-1 του Μονάχου ανάμεσα σε Μπάγερν και Παρί Σεν Ζερμέν έβγαλε κερδισμένους τους Παριζιάνους, που έκλεισαν θέση στον τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ και θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.
Ο Ντεμπελέ το... ξέκοψε στους Βαυαρούς από το τρίτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης, με τον Κέιν να σκοράρει και να μειώνει στις καθυστερήσεις αλλά αυτό να μην αρκεί στους Βαυαρούς, που έμειναν εκτός συνέχειας με συνολικό σκορ 6-5.
Τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.