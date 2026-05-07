Δείτε γκολ και φάσεις από το 1-1 ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν, που έστειλε τους Παριζιάνους στον τελικό του Champions League.

Αυτή τη φορά δεν είχαμε εννέα γκολ, ούτε νικητή, ωστόσο το 1-1 του Μονάχου ανάμεσα σε Μπάγερν και Παρί Σεν Ζερμέν έβγαλε κερδισμένους τους Παριζιάνους, που έκλεισαν θέση στον τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ και θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον τίτλο τους.

Ο Ντεμπελέ το... ξέκοψε στους Βαυαρούς από το τρίτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης, με τον Κέιν να σκοράρει και να μειώνει στις καθυστερήσεις αλλά αυτό να μην αρκεί στους Βαυαρούς, που έμειναν εκτός συνέχειας με συνολικό σκορ 6-5.