Ο Μαρκ Κάβεντις είχε πτώση με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας και να χάσει την ευκαιρία να διεκδικήσει την 35η νίκη ρεκόρ.

Ο Μαρκ Κάβεντις την Παρασκευή (7/7) έχασε την ευκαιρία για την 35η νίκη σε ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας και το Σάββατο (8/7) ο κορυφαίος σπρίντερ αποχώρησε από τον αγώνα.

Στη διάρκεια του 8ου ετάπ ο 38χρονος Βρετανός είχε πτώση, τραυματίστηκε στον ώμο και υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από τον Γύρο και κάπως έτσι ο στόχος να πετύχει το ρεκόρ - νικών τελείωσε άδοξα.

Νικητής στο ετάπ που τερμάτισε στο Λιμόζ αναδείχθηκε ο Δανός, Ματς Πέντερσεν για τη 2η νίκη καριέρας στον Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας.

