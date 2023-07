Τα δύο τελευταία ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας χάρισαν δυο ξεχωριστές στιγμές, τη χαμένη ευκαιρία του Μαρκ Κάβεντις για τη νίκη Νο. 35 και τη μαγική επίθεση του Ταντέι Πoγκάτσαρ στον Γιόνας Βίνγκεγκαρντ.

Ο Μαρκ Κάβεντις ψάχνει την ιστορική 35η νίκη - ρεκόρ στον Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας και ο 38χρονος Βρετανός έφθασε τόσο κοντά της στο 7ο ετάπ.

Στο τελικό σπριντ στην πόλη του Μπορντό ο παμπόνηρος Κάβεντις έκανε το ξεπέταγμα που τον έφερε στην κορυφή, όμως ο Γιάσπερ Φλίπσεν τού έκλεψε τη δόξα στα τελευταία μέτρα, με τον Βέλγο να κατακτά την 3η νίκη του στον φετινό Γύρο.

A terrific finish in Bordeaux that sees @JasperPhilipsen take his 3rd win of the #TDF2023



Une fin d'épreuve ultra-rapide à Bordeaux qui permet à @JasperPhilipsen de remporter sa 3e victoire sur le #TDF2023. pic.twitter.com/Hv0w7Lr3HX