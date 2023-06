Η Wilier Triestina θέλοντας να τιμήσει τον Μαρκ Κάβεντις, παρουσίασε το Filante SLR, με το οποίο ο Βρετανός θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στον Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας, η αρχική του τιμή είναι στα 8.400 ευρώ.

Ο Μαρκ Κάβεντις θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στην καριέρα του στον Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας και για τον θρυλικό Βρετανό υπάρχει ένα ξεχωριστό ποδήλατο.



Στο Μπιλμπάο το απόγευμα της Πέμπτης (29/6) έγινε η παρουσίαση των 22 ομάδων που θα ξεκινήσουν τη φετινή περιπέτεια από τη Χώρα των Βάσκων, το Σάββατο (1/7).

Νωρίτερα η εταιρεία Wilier Triestina παρουσίαζε το ποδήλατο με το οποίο θα αγωνιστεί ο 38χρονος Κάβεντις στον Γύρο Γαλλίας, λίγο πριν στο τέλος της χρονιάς αποσυρθεί από την επαγγελματική ποδηλασία. Πρόκειται για το μοναδικό Filante SLR, με αρχική τιμή στα 8.400 ευρώ.

Filante SLR TDF23. Designed in celebration of Mark Cavendish’s remarkable career.



Embark on a mythical journey.



Discover more at https://t.co/aIhnEEYXL3#lovemywilier pic.twitter.com/a3k6UCDrKw