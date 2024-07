Ο Μπινιάμ Γκιρμάι έγινε ο πρώτος μαύρος αναβάτης που κατακτά νίκες σε ετάπ στον Γύρο Γαλλίας, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στην πατρίδα του την Ερυθραία.

Στην Ερυθραία των 3,8 εκατομμυρίων κατοίκων οι ευκαιρίες ο κόσμος να χαρεί μέσα από τον αθλητισμό είναι ελάχιστες.

Και όμως στην πρωτεύουσα Ασμάρα, στη χώρα της βορειοανατολικής Αφρικής, ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους και πανηγύρισε για χάρη ενός ποδηλάτη. Ναι, σωστά διαβάσατε, ο Μπινιάμ Γκιρμάι, ένας μαύρος αναβάτης γράφει τη δική του ιστορία στον Γύρο Γαλλίας.

🇪🇷 Crazy celebrations in Asmara after Biniam Girmay wins again in Tour de France 🥇🥇🥇 #TDF2024 pic.twitter.com/J4xHOG6hTl — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) July 11, 2024

Ο 24χρονος αναβάτης της βελγικής Intermarché-Wanty, στο 3ο ετάπ έγινε ο πρώτος Αφρικανός που νικά στον Γύρο Γαλλίας, όμως δεν σταμάτησε εκεί, πρωτιά στο 8ο ετάπ, πρωτιά και στο 12ο ετάπ και την Παρασκευή έγινε πρώτο θέμα στην L' Equipe, δεν το λες και μικρό πράγμα.

Biniam Girmay making headlines all over the world 🥇🥇🥇🇪🇷 #TDF2024 pic.twitter.com/m7fJ2OCqjA — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) July 12, 2024



Ο Γκιρμάι, με 16 συνολικά νίκες στην καριέρα του, πρωτοεμφανίστηκε πέρυσι κατακτώντας ετάπ στο Γύρο Ιταλίας, είναι ένας σπεσιαλίστας στο σπριντ και στον Γύρο Γαλλίας φορά σταθερά την πράσινη φανέλα, που αντιστοιχεί στον πρωτοπόρο στην κατηγορία των πόντων.

Μετά το 13ο ετάπ, την Παρασκευή ο Γκιρμάι έχει 346 πόντους, με τον Βέλγο, Γιάσπερ Φλίπσεν, περσινό νικητή, να ακολουθεί στους 271 πόντους και να μειώνει την απόσταση, μετά την επικράτησή του στο ετάπ.

«Είμαι ο μόνος μαύρος αναβάτης στο πελετόν, αυτό δεν είναι ωραίο»

Μετά την 3η νίκη του ο Γκιρμάι ρωτήθηκε πώς λειτουργεί σε ένα άθλημα ευρωκεντρικό, όπως η επαγγελματική ποδηλασία.

«Είμαι ο μόνος μαύρος αναβάτης στο πελοτόν (το κυρίως γκρουπ) στο Tour de France και αυτό δεν είναι ωραίο, για να είμαι ειλικρινής, εύχομαι να υπήρχαν περισσότεροι μαύροι αναβάτες. Eγώ νιώθω αρκετά άνετος, γιατί απολαμβάνω κάθε στιγμή αυτό που κάνω»» απάντησε και πρόσθεσε «έχει πολύ καλό αντίκτυπο, αποτελεί ένα καλό όραμα για τα νεαρά ταλέντα, γιατί αν δουλέψεις πάνω σε αυτό και οι ευρωπαϊκές ομάδες αν επενδύσουν στην αφρικανική ποδηλασία, σίγουρα μπορούμε να έχουμε ένα πιο παγκόσμιο άθλημα. Και αυτό είναι πάντα ωραίο να το βλέπεις.

Είμαι στην καλύτερη φόρμα της ζωής μου, ξυπνάω και κοιτάζομαι στον καθρέφτη τα πρωινά και λέω "ας το κάνουμε ξανά". Το να κερδίσω τρία ετάπ και ειδικά στον Γύρο της Γαλλίας, είναι ένα τεράστιο κίνητρο για το υπόλοιπο της καριέρας μου».