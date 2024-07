Ο Αντρέ Ντρέγκε, νικητής στον Γύρου Ρόδου, έχασε τη ζωή του σε αγώνα στην Αυστρία

Ο 25χρονος Νορβηγόε Αντρέ Ντρέγκε έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση στο 4ο ετάπ του Γύρου της Αυστρίας.

Θρήνος στον κόσμο της ποδηλασίας, καθώς ο Νορβηγός, Αντρέ Ντρέγκε έχασε τη ζωή του το Σάββατο (6/7) στη διάρκεια του 4ου ετάπ του Γύρου της Αυστρίας.

Ο 25χρονος αναβάτης της νορβηγικής Team Coop-Repsol, που τον Μάρτιο είχε αναδειχθεί νικητής στον Ποδηλατικό Γύρο Ρόδου, είχε πτώση σε κατάβαση του 4ου ετάπ του γύρου Αυστρίας, που αποδείχθηκε μοιραία από τη ζωή του.

We are devastated by the tragic passing of André Drege🌹



Our thoughts and prayers are with André’s family and loved ones during this incredibly difficult time.



André’s family has requested privacy as they mourn their loss, and we kindly ask that their wishes are respected. pic.twitter.com/qtD79ItOnI