Η θανατηφόρα κατάβαση που στοίχισε τη ζωή στον Τζίνο Μάντερ, ο νικητής πέρασε με ταχύτητα στα 100 χλμ. (vids)

Ο Τζίνο Μαντέρ έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε χαράδρα στη διάρκεια του 5ου ετάπ του Γύρου Ελβετίας και σε σημείο κατάβασης όπου ο νικητής Χουάν Αγιούζο πέρασε με ταχύτητα στα 100 χλμ.

O κόσμος της επαγγελματικής ποδηλασίας θρηνεί τον χαμό του Τζίνο Μαντέρ στο 5ο ετάπ του Γύρου Ελβετίας. Ο 26χρονος Ελβετός αναβάτης της Bahrain-Victorious έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε χαράδρα, που του στοίχισε τη ζωή.

Μαζί του παρασύρθηκε και ο Αμερικανός, Μάνιους Σέφιλντ, που υπέστη διάσειση και αρκετές θλάσεις, όχι όμως απειλητικές για τη ζωή του.

Το δυστύχημα έγινε στο 197ο χλμ. του ετάπ σε κατηφορικό σημείο, έξι περίπου χλμ. πριν από τον τερματισμό κι ενώ είχε προηγηθεί ανάβαση στα 2.000μ.

Χαρακτηριστικό του υψυλού κινδύνου της κατάβασης στο συγκεκριμένο σημείο, είναι το παρακάτω βίντεο. Δείχνει τον Ισπανό, Χουάν Αγιούζο, της UAE Team Emirates και νικητή στο ετάπ, να κατεβαίνει με ταχύτητα στα 100 χλμ/ώρα.

Στο άκουσμα της τραγικής είδησης υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια των αθλητών στην επιλογή των διοργανωτών να μην αλλάξουν τη διαδρομή. Ιδιαίτερα επικριτικά ήταν όσα δήλωσε ο Βέλγος, Ρέμκο Εβενπολ: «Ελπίζω ότι το τέλος της σημερινής (σ.σ. χθεσινής) διαδρομής θα κάνει τους διοργανωτές των αγώνων και εμάς τους ίδιους να σκεφτόμαστε. Ένας τερματισμός σε ανάβαση θα μπορούσε να ήταν απόλυτα δυνατός, δεν ήταν καλή απόφαση να μας κάνουν να τερματίσουμε μετά από μια επικίνδυνη κατάβαση. Ως ποδηλάτες, πρέπει να σκεφτόμαστε τους κινδύνους που αναλαμβάνουμε όταν κατεβαίνουμε τα βουνά».

